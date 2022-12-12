「砸重金」清除威權象徵？ 內政部澄清：過度簡化解讀

為鼓勵縣市政府、學校，以移除或改名等方式，將公共建築中的威權象徵清除，內政部祭出拆除一座兩蔣銅像，給予10萬元補助。內政部今說明，威權象徵處置並不只有拆除，還可透過改名或以其他方式處置，外界所稱「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

依據促進轉型正義條例第5條規定，凡出現在公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的威權象徵，本應予移除、改名，或以其他方式處置。

內政部澄清，辦理反思威權象徵與在地集體記憶、反省威權統治與政治崇仰文化為主題德相關活動，也會酌予補助，報載所稱「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

內政部表示，在承接促進轉型正義威權象徵的處置事項，當涉及各機關（構）的職掌或業務時，各級政府機關（構）應配合辦理。

內政部表示，由於各地轄管單位多有提出處置威權象徵的經費需求，部分轄管單位擔心編列預算，延宕處置進度，因此，為協助解決各威權象徵轄管單位的處置經費問題，內政部11月28日訂定發布「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，其補助項目及範圍，除補助辦理處置作業外，也補助各單位辦理破除威權崇仰文化的社會溝通活動，鼓勵社會反省威權統治，深化民主憲政秩序。

內政部表示，目前已爭取編列威權象徵相關補助經費，考量各地威權象徵的樣態及處置難易不一，將視個案酌情補助以10萬元為限，報導所指處置每座銅像均一律補助10萬元，並不正確。