快訊

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

早晨財經速解讀／美CPI公布前夕 道瓊大漲530點 矽谷裁員八萬人 越裁股價漲越多？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「砸重金」清除威權象徵？ 內政部澄清：過度簡化解讀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
建中學生讓蔣公銅像穿上建中制服，嚴肅的銅像瞬間變得可愛許多。圖╱建國中學提供
建中學生讓蔣公銅像穿上建中制服，嚴肅的銅像瞬間變得可愛許多。圖╱建國中學提供

為鼓勵縣市政府、學校，以移除或改名等方式，將公共建築中的威權象徵清除，內政部祭出拆除一座兩蔣銅像，給予10萬元補助。內政部今說明，威權象徵處置並不只有拆除，還可透過改名或以其他方式處置，外界所稱「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

依據促進轉型正義條例第5條規定，凡出現在公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的威權象徵，本應予移除、改名，或以其他方式處置。

內政部澄清，辦理反思威權象徵與在地集體記憶、反省威權統治與政治崇仰文化為主題德相關活動，也會酌予補助，報載所稱「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

內政部表示，在承接促進轉型正義威權象徵的處置事項，當涉及各機關（構）的職掌或業務時，各級政府機關（構）應配合辦理。

內政部表示，由於各地轄管單位多有提出處置威權象徵的經費需求，部分轄管單位擔心編列預算，延宕處置進度，因此，為協助解決各威權象徵轄管單位的處置經費問題，內政部11月28日訂定發布「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，其補助項目及範圍，除補助辦理處置作業外，也補助各單位辦理破除威權崇仰文化的社會溝通活動，鼓勵社會反省威權統治，深化民主憲政秩序。

內政部表示，目前已爭取編列威權象徵相關補助經費，考量各地威權象徵的樣態及處置難易不一，將視個案酌情補助以10萬元為限，報導所指處置每座銅像均一律補助10萬元，並不正確。

內政部 建築 轉型正義

延伸閱讀

陳檡文走人符合蘇揆期待？羅秉成：可以這麼說

清除威權象徵內政部補助10萬 藍綠質疑成效

城中城大火案 監察院糾正內政部、高雄市政府

陳檡文遭記過請辭 游毓蘭曝：陳檡文覺得委屈

相關新聞

影／蕭美琴：台美可望循例舉行第三次經濟繁榮夥伴對話

中華民國駐美代表蕭美琴12日在雙橡園表示，台美在年底前還有很多工作，經濟合作和經貿談判是近日重點，在上月啟動首次會議後，...

小三通攻防…王必勝抵金門 陳玉珍赴廈門

中國大陸接連禁止台灣農漁產品輸入，再新增台灣酒類等產品暫停進口，金馬縣長當選人與多位立委昨天都赴廈門磋商。立委陳玉珍表示...

擴大排黑 藍綠立委：終身不得參選恐違憲

民進黨九合一選舉慘敗，立法院黨團拋出「擴大排黑參選」修法建議，行政院本周院會也擬通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷...

【專家之眼】執政者黨派考量 小三通要通還有懸念

從之前民進黨吹的風向看來，本以為因2020年新冠疫情爆發中斷至今的金馬小三通，最近即將復航，但隨著這兩天中共禁我進口產品...

【專家之眼】大陸對我經濟施壓劍指賴清德？

中國大陸是我最重要的出口市場，近日對岸卻無預警地暫停台灣水產品進口，緊跟著金門高粱、台灣啤酒等也被列入，受影響產品年出口...

高虹安考題／專訪新科竹市長 小內閣重跨黨派 受柯文哲模式影響

新竹市新科市長高虹安還未上任，是媒體曝光度很高的政治人物之一，她深陷助理費官司風波未平，12月上任新竹市長，得馬不停蹄的熟悉市政，選前國民黨以下架民進黨為最大公約數，成了高虹安在市長突圍的關鍵，未來的藍白合作仍是解藥嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。