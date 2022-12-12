民進黨主席補選 賴清德今派人領表擇日登記

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統辭黨主席之後，民進黨將於1月15日辦理黨主席補選，12至16日開放領表登記。副總統賴清德日前已經表態，將參加補選，據悉，賴陣營今天已經派人領表，擇日登記。

賴清德日前確診新冠肺炎，目前在官邸隔離。日前他在臉書表示，關於民主進步黨黨主席的補選，這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵、也有保留，他都已經收到了，他非常珍惜、重視，也心存感激。「我和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統報告，我已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選。下周將擇期前往登記，謝謝。」

民進黨中央黨部今天則表示，第17屆黨主席補選登記作業，今天有1人領表，無人登記。至於是誰領表？中央黨部也說，黨部不會透露黨員個人資訊。