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陳玉珍赴陸談小三通遭蘇貞昌嗆 朱立倫：政府應該慚愧

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖╱國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖╱國民黨提供

中國大陸接連禁止台灣農漁產品輸入，再新增台灣酒類等產品暫停進口，國民黨立委陳玉珍今受邀前往廈門磋商，遭行政院長蘇貞昌還反嗆不應以個人立場妨害防疫。國民黨主席朱立倫晚間受訪表示，當政府都不能夠解決問題，民意代表自救，政府應該覺得慚愧。

朱立倫表示，民意代表希望透過溝通，能夠解決當地所民眾所期待的小三通，或是金門高粱及台灣啤酒的問題，政府應該覺得慚愧，因為這應該政府趕快來解決的問題，而不是立委、民代、或是基層的民眾的焦慮。

朱立倫說，政府只會嗆這些民意代表，如果要嗆自己人還不簡單，但是問題是解決不了問題啊。民進黨最大的特點就是，不是罵自己人，就是嗆對岸，但是民眾的問題解決了沒有？

對於怎麼看中國官方要求廠商補細部的配方，廠商則擔心配方會不會遭盜用。朱立倫表示，這一定要根據國際的標準，不能對台灣的任何廠商有歧視；只要根據國際的標準，該提供的資料，台灣都要詳實的提供。相信日本做得到，其他國家做得到，台灣這些廠商也應該做得到，「我也再一次呼籲中國大陸，不能夠歧視我們任何台灣的廠商」。

朱立倫 國民黨 陳玉珍 金門 小三通 蘇貞昌

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