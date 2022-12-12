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林楚茵自爆擁有抖音帳號如同臉書 絕非「綠能你不能」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。記者余承翰／攝影
民進黨立委林楚茵。記者余承翰／攝影

數位發展部禁止公部門使用抖音等軟體，民進黨立委林楚茵今天表示，她自己擁有抖音帳號，就如同擁有Instagram、臉書帳號一樣，就是曾經使用過才知道抖音是什麼，這是她擔任立委以來一直關注的議題，所以這絕對不是所謂的「綠能你不能」。

短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，數位發展部針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用抖音、小紅書等中國軟體。

林楚茵下午在臉書說明，自己擁有抖音帳號，就如同擁有Instagram、臉書帳號一樣，就是曾經使用過才知道抖音是什麼，透過使用臉書、抖音、Instagram等社群平台的經驗，讓她更加注重平台上發生的問題。

林楚茵指出，就像她持續監督臉書上的「詐騙手法與假帳號犯罪行為」一樣，任何透過社群平台散播的錯假消息，還有試圖操作輿論、個資外流等問題，自己身為立法委員一直在全面監督。

不過，林楚茵說，比起臉書，抖音有中國央視入股，讓抖音的問題更加嚴重與複雜，這是政府必須更重視的因素，外媒《紐約郵報》甚至形容中共已經將抖音「武器化」，這也是她擔任立委以來，一直在關注的議題，絕對不是所謂的「綠能你不能」，而是抖音的問題請全民來監督。

林楚茵說，抖音這類網路社群軟體，最大的特性是任何人都可建立帳號與上傳影片，但是沒有任何事實查核的機制，所以充斥著虛假訊息，更成為中國「認知作戰」的溫床，尤其是美國聯邦調查局上個月已經證實，抖音受到中共跨國操控，利用其收集大量數據影響輿情。

林楚茵強調，在台灣有特定媒體一再邏輯錯亂，曲解自己對於社群平台的監督，這根本是縱容犯罪，嘲諷與梗圖或許能幫忙創造流量，卻無法解決中國正透過抖音等網路社群，企圖媒體影響台灣的事實，「切莫當中國認知作戰的在地協力者」。

抖音 林楚茵 Instagram

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