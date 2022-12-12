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2024泛藍「最強是郭台銘」 徐巧芯分析這兩點理由

聯合報／ 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯今天上午接受黃暐瀚廣播專訪聊到2024選舉。圖／引用自黃暐瀚專訪直播
國民黨台北市議員徐巧芯今天上午接受黃暐瀚廣播專訪聊到2024選舉。圖／引用自黃暐瀚專訪直播

國民黨北市議員徐巧芯今天接受媒體人黃暐瀚專訪，提到國民黨目前2024誰是最強人選？她表示，目前抬面上討論的人，最強還是鴻海集團創辦人郭台銘。她身邊很多年輕朋友，包括她自己，都認為郭台銘最強。

徐巧芯分析她認為郭台銘最強的理由，第一，郭沒有提前離開問題，第二，大家很多人血液內有BNT，年輕人都覺得欠郭董一次，「是郭董救了我們」，很多年輕人這次不投陳時中是因疫苗政策，年輕人對打疫苗分配到最後很有微詞，還質疑政府擋疫苗。所以郭台銘可以跨越藍綠同溫層，可以爭取到中間選民，不過郭台銘弱的地方，就是是否能爭取到政黨支持。

不過徐也提到，第一郭台銘不是國民黨員，還有是否有參選意願沒人知道，也沒有人聯繫，甚至如果不是以代表國民黨選，國民黨也不會去支持，所以「整合很重要，再怎麼強的人，若沒有整合成功，都會變成很弱的組合，會變成漁翁得利。」

徐巧芯今天上午接受黃暐瀚廣播專訪聊到2024選舉時說，目前抬面上的人，都有人都有自己的強項跟弱項，國民黨如何順利整合出一個團隊，才是最重要，例如她的選區她很強，立委參選人王鴻薇在自己選區也很強，不過兩邊沒有整合起來，就會遇到一些阻礙，當全黨力挺王鴻薇贏面就高，所以「2024與其單一個人的強，不如中間整合協調出都可以接受的人選，這個人才能代表出在野勢力」。

黃暐瀚也問國民黨是否可能與柯文哲合作？徐巧芯表示，柯文哲在2024一定會有一個角色在，有可能與其他政黨合作，包括國民黨。柯非得是選總統，也可能當副手，所以在野整合很重要。至於新北巿長侯友宜也很強，與郭台銘有不同票源，尤其侯在巿長選舉沒有說死下大贏林佳龍，若侯要選2024總統反彈可能不會這麼大，台中市長盧秀燕也是大家積極爭取的目標。

黃暐瀚也問徐，國民黨是否該找郭台銘回來？徐巧芯說，她個人非常支持，但這不是她能決定，如果國民黨能將郭台銘找回來，也有意願選，與國民黨一起配合，這是很好的選項。

國民黨 郭台銘 徐巧芯

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