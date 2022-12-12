陸禁輸台多項產品 藍批政府拿「已讀不回」掩蓋不作為

中國大陸禁止台灣農水產品輸入，金門高粱等酒水飲品也遭禁。國民黨立院黨團今天舉行記者會呼籲，中國大陸不要採行歧視待遇，傷害台灣無辜農、漁民的權益；並要求政府拿出具體辦法，做好產銷規畫，拓展國際替代市場，確保農漁民權益；蔡政府也要拿出具體作為，降低對中國大陸貿易依賴度。

國民黨立委吳怡玎指出，當鄰近日、韓都早在去年就協助該國業者溝通、磋商，並提供申請註冊服務，農委會只會撒幣、補貼，食藥署忙著護高端、護小吃店賣快篩試劑，什麼事也沒做。

國民黨團總召曾銘宗說，蔡英文總統2020年11月17日曾在臉書表示，「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。」

曾銘宗說，但根據財政部統計，台灣對中國大陸與香港出口情形，在馬政府時代從2012年到2016年大約在總出口數的40%左右，相當於每出口100元，有40元到大陸、香港。蔡政府執政以後，2017年提升到41.2%、2018年41.3%、2019年40.1%、2020年43.9%、2021年42.3%，對大陸貿易逐年提高，相當於同一個籃子裡放了更多雞蛋。

黨團首席副書記長謝衣鳯表示，中國大陸在2020年11月16日向WTO各會員國通報，針對農漁產品、食品實施新制。中國大陸跟WTO會員國在徵詢階段，日本就提出意見書，認為登錄業者涵蓋所有食品業屬不合理，應該限縮回到最初的5類；中國大陸政府回應日本徵詢意見書，將食品改為18類。

謝衣鳯說，日本農林水產省去年4月就依照陸方公告的新規，啟動「2020年農林水產品食品設施認定申請」，並將陸方新規逐條翻譯成日文，公布在專屬官網上，提供食品業者及相關產業重新登錄、註冊。衛福部食藥署去年10月15日就公告，會協助所有食品業者進口大陸重新登錄、註冊，這代表民進黨政府早就知道，出口大陸必須重新申請登錄、註冊。

她質疑，相關部門為何不協助台灣業者理解規定，去磋商溝通，導致現在發生農水產品、食品遭到陸方禁止進口，造成的損失，誰要負責？

吳怡玎表示，日本農林水產省8月就設置網站，吿知廠商有新制度並積極輔導，讓廠商幾乎都能重新註冊，台灣卻把對岸「已讀不回」當藉口，掩蓋政府的不作為。

吳怡玎質疑，反觀這個時候蔡政府的農委會，除了會撒幣和補貼外，就是推給食藥署，食藥署在去年忙著護高端、護航小吃店賣快篩試劑，最後的結果可能就是「班班吃秋刀魚」、「班班吃魷魚」、「班班吃午仔魚」。