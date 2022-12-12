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陸禁台農水產 立委批政府不作為趁機打「抗中保台」牌

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

大陸接連禁止台灣農水產、酒類和飲品輸入，民眾黨立委邱臣遠今表示，大陸去年四月發佈「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有輸中食品須重新註冊，台灣明明有一年多可以應變，政府卻未作為，民進黨動輒拿民生經濟操作仇恨，打抗中保台牌。

邱臣源指出，大陸去年發佈規定後，日本審慎看待並輔導業者申請註冊，未受衝擊，但台灣政府卻在補件期限過了三個多月才怪罪受到「突襲」，放生業者自主應變，放狠話裝無辜，一貫手法已被人民看破手腳。

邱臣遠說，蔡總統第一時間譴責大陸「突襲」，蘇貞昌院長痛斥「中國又來了」，陳吉仲主委再度喊「將向WTO申訴」，回應台詞一成不變，凸顯蔡政府的無能和冷血，民進黨趁機打「抗中牌」為總統大選暖場找扭轉的支點。

邱臣遠表示，事發後，負責協助業者重新註冊的食藥署稱「未收到通知，詳細情況要問農委會」，農委會則說要洽詢食藥署查證補件問題，批雙方互踢皮球，凸顯政府行政怠惰。

邱臣遠指，政府明明可以提早輔導業者，也可以透過兩岸正式對話平台協調，但卻沒有，犧牲了農民和業者的利益，趁機操作抗中牌，拉抬兩岸情勢對立的仇恨氛圍，甚至把國內質疑聲扭曲為「與中唱和」，一邊抗中一邊抹紅，看得完全是政治利益。

邱臣遠說，民進黨政府上任前主張要停止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），如今卻高度依賴大陸市場，且連番進行政治操作，導致兩岸戰爭危機風險急遽升高，「原本架構的溝通與預警管道恐已名存實亡」。

邱臣遠呼籲，如今唯有提升台灣農水產、食品品質，打造多元國際行銷管道，才是協助農民和業者改善外銷出口困境的務實作法。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

邱臣遠 民進黨 農民

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