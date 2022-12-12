政院所屬部會禁用抖音 政院：協調四大院比照

中國大陸短影音平台TikTok等軟體的資安備受關注，數位發展部5日起禁止公部門使用抖音等軟體。行政院秘書長李孟諺今天在立法院內政委員會備詢時表示，將與其他四大院協調，盼能比照行政院的作法辦理；行政院發言人羅秉成表示，公務員若違反，將依相關規定懲處。

數位發展部針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用抖音、小紅書等中國軟體。立法院內政委員會今天審查112年度行政院收支預算案，李孟諺及羅秉成等人列席備詢。

民進黨立委羅美玲在質詢時詢問，禁止公部門使用抖音，實際上僅行政院及所屬部會適用相關規定，但並未規範到其他四大院，相當於一國多制，資安做半套；且目前公部門電腦雖已禁用抖音，但公務手機仍未禁止，僅靠一年2次查核機制。

李孟諺答詢表示，大陸影音平台對台灣有很多攻擊、批評及不實訊息，除要求行政院所屬相關部會的公部門禁止使用這些平台外，行政院也由政務委員羅秉成邀集相關部會進行對策因應。由於每個院有各自權責，政院會持續溝通，並與立法院、考試院等協調，盼比照行政院的建議及作法辦理。

羅秉成說，中國影片平台禁止範圍包括公務手機，目前確實是用查核方式，如果要有更好的方法，專案小組會繼續討論，像是在公共區域網路範圍內做一些技術處理，讓其無法接觸。至於在法制方面，因涉及層面較廣，需要比較多討論；公務員若違反相關要求，就依規定懲處。

羅秉成表示，是否要修法管制，必須參考其他國家作法，技術上要可行、法律上要合理，不能影響言論自由，台灣在第一線面對境外敵對勢力的認知作戰特別嚴重，必須提高警覺。