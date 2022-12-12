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民眾黨再被爆捐助理費 柯文哲：拿前面的來爆料 太奇怪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席北投稻香合署大樓啟用。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲今天出席北投稻香合署大樓啟用。記者蘇健忠／攝影

新竹市長當選人高虹安12月25日宣示就職，但助理費風波持續延燒，甚至燒及民眾黨，傳出高雄市黨部主委馮啟彥選前要求議員候選人簽違法契約，若選上議員，每月要提撥助理費支付黨部助理薪水。對此，柯文哲今表示，「不能拿前面的出來爆料，這個太奇怪」。

媒體也追問，所以是否的確一開始真的有討論過捐助理費？柯文哲表示，問題就是那個沒有被接受，「我也覺得奇怪，凡事還是要以最後的版本為準。」

柯文哲今天出席北投稻香合署大樓啟用，媒體問柯，是否高虹安助理費風暴燒及民眾黨，高雄市黨部主委馮啟彥也遭質疑要求捐助理費、詐領助理費？他表示，他們最後有一個簽約版本，但一開始的討論那個不能當真，討論有各種各的，最後協議書才是重點，不能拿前面的出來爆料，這個太奇怪。

柯文哲說，一開始討論都有各種講法，但最後協議書才是重點，裡面也有兩個律師，會將協議書寫到比較完整、合法，不能拿一開始最初的討論來討論。

柯文哲 議員

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