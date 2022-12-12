傳接柯文哲競辦主任？周榆修：就看市長 我當然是協助

台北市長柯文哲12月25日將卸任，柯已表態參選2024總統大選，卸任後即會成立競選辦公室，傳出柯文哲屬意辦公室主任由北市社會局長周榆修出任。柯文哲今天被問及此事僅表示，「這個到時候就知道了」；周榆修則說，「最近正忙著交接，就看市長未來，我當然就是協助。」

柯文哲今天主持北投區稻香合署大樓啟用，社會局長周榆修陪同開幕，對於外傳將接柯文哲競選辦公室主任？周榆修低調僅表示最近忙交接，「未來要看市長，我就是協助」。

周榆修說，未來的事情，第一要務就是回家陪媽媽，因為接下來就是過年，「再來就看市長，下一步有沒有什麼規畫，能夠做更多的事情，這個我們也很期待」。

媒體追問，是否有被徵詢？是否十人小組正在上課？周榆修說，「有這個東西嗎，沒有誒」。對於傳出十人做上課是要打造柯文哲總統品牌？周說，現階段還是到24日為止，他的身分就是做好社會局交接，讓龐大的局做好交接，讓新市長、新局長在社福方面有很好發揮、也越來越好。