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備戰2024 打造總統品牌秘訓10人小組？柯文哲這樣回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天上午出席北投稻香合署大樓啟用，談到卸任後的競選辦公室規畫。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天上午出席北投稻香合署大樓啟用，談到卸任後的競選辦公室規畫。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲12月25日即將卸任，由於已表態參選2024總統大選，卸任後即會成立競選辦公室，傳出柯文哲屬意辦公室主任由北市社會局長周榆修出任。甚至傳出柯文哲近期已為可能轉往辦公室的幕僚「十人小組」安排講師上課，對此，柯文哲今天表示，幕僚訓練是每天都有，不過寫那個「十人小組」就太誇大。

至於競選辦公室主任是否屬意周榆修？柯則表示，「這個到時候就知道了」。

柯文哲今天上午出席北投稻香合署大樓啟用，對於卸任後的競選辦公室規畫，也傳出柯文哲近期為可能轉往辦公室的幕僚「十人小組」安排講師上課，未來將聚焦如何打造柯文哲的個人品牌形象，以及分析參選總統的利基點。

柯文哲今天表示，幕僚訓練是每天都有，不過那個十人小組他就不曉得，「什麼十人小組，幕僚上課，我們是學習型組織，上課是常有，寫那個十人小組就太誇大了。」對於周榆修是否接主任？柯則說，這個到時候就知道了。

柯文哲 台北市長 北投

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