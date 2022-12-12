藍營質疑壯闊台灣募款用途 吳怡農駁斥：又遭扭曲攻擊

台北市第三選區立委補選激戰， 國民黨 今召開記者會質疑民進黨參選人 吳怡農 ，把「壯闊台灣聯盟」的公開募款拿去用在個人選舉宣傳，根本是「裝闊台灣」。吳怡農今強調，帳目很清楚，壯闊台灣人員及選務人員也都分開。

國民黨文傳會副主委練鴻慶質疑，吳怡農透過壯闊台灣聯盟公開募款約690萬元，其中442萬元用在宣傳在個人選舉宣傳，質疑吳的「後盾計畫」不是為了台灣國防，而是為了他個人的「假公益、真競選」，有欺騙捐款人之嫌，根本是「裝闊台灣」。

吳怡農今早至中山區龍江路地方請益拜會，接受聯訪時表示，很遺憾，選舉又再一次落到這種扭曲人身攻擊。吳怡農強調，身為壯闊台灣聯盟協會理事長，帳目都很清楚，跟個人選務完全分開，壯闊台灣的人員與選務人員也都分開。