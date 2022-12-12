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藍營質疑壯闊台灣募款用途 吳怡農駁斥：又遭扭曲攻擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨第三選區立委參選人吳怡農今早至中山區龍江路地方請益拜會並接受聯訪。記者胡瑞玲／攝影
民進黨第三選區立委參選人吳怡農今早至中山區龍江路地方請益拜會並接受聯訪。記者胡瑞玲／攝影

台北市第三選區立委補選激戰，國民黨今召開記者會質疑民進黨參選人吳怡農，把「壯闊台灣聯盟」的公開募款拿去用在個人選舉宣傳，根本是「裝闊台灣」。吳怡農今強調，帳目很清楚，壯闊台灣人員及選務人員也都分開。

國民黨文傳會副主委練鴻慶質疑，吳怡農透過壯闊台灣聯盟公開募款約690萬元，其中442萬元用在宣傳在個人選舉宣傳，質疑吳的「後盾計畫」不是為了台灣國防，而是為了他個人的「假公益、真競選」，有欺騙捐款人之嫌，根本是「裝闊台灣」。

吳怡農今早至中山區龍江路地方請益拜會，接受聯訪時表示，很遺憾，選舉又再一次落到這種扭曲人身攻擊。吳怡農強調，身為壯闊台灣聯盟協會理事長，帳目都很清楚，跟個人選務完全分開，壯闊台灣的人員與選務人員也都分開。

吳怡農 國民黨

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