民進黨團：中國經濟霸凌持續發生 國民黨不要隔空唱和

中國大陸接連禁止台灣農漁產品輸入，民進黨立法院黨團書記長郭國文今天說，政府早在去年就開始進行輔導作業，中國違反世界貿易的基本原則，如同形成貿易障礙，台灣受到不公平的待遇，在野黨卻有隔空唱和的舉動出現，只會一味地譴責政府，民進黨團難以接受與理解。

民進黨團上午舉行「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會，郭國文表示，政府早在去年就開始進行輔導作業，反倒是中方在退件時沒有任何具體理由，甚至要求廠商公布配方，但是這些秘方都是商業機密，業者當然不願意外洩產品的配方。

民進黨團副幹事長黃世杰說明，中國官方在2021年4月發布新的進口食品註冊管理規定，我國政府在8月就立刻設立專區平台，接著從10月起陸續輔導國內業者辦理相關註冊，總計到目前為止，食藥署已經完成輔導3232件，其中有2409件被退件、自行註冊792件及自行註銷31件。

黃世杰強調，政府積極輔導、協助台灣的業者，並且多次向中方詢問，到底要做到什麼程度，或者要補上哪些文件與資訊，中國才會認定合格，但是到現在都得不到任何回應，「所有溝通平台都已經停擺，而且是中國單方面地停止任何溝通」。

黃世杰說，中國對台灣採取比他國更嚴格的不公平待遇，包括在事後才通知台灣只能採用書面申請，無法使用線上填報系統，申請期限、補件期間也要比其他國家提前1年，但是內容沒有任何具體說明，導致許多廠商無所適從，根本不知道要跟中國溝通什麼。

黃世杰認為，中國這樣單方面的行政流程，都只是拿來作為經濟霸凌的藉口，呼籲在野黨要明察這樣的事實，並且要對這樣不合理的措施發表看法，不要隔空唱和這種不正確、不合理、違反自由貿易規範的作為。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，政府協助廠商進行對外貿易，這是天經地義的事情，但是面對不按照規矩來的國家，在政府在積極協助的同時，希望各政黨都要了解，「我們到底是要協助廠商正常、順利地經營產業，還是要協助其他國家霸凌我國的本土產業跟產業」。

林靜儀說，中國對全世界的國家進行經濟霸凌，台灣當然首當其衝，站在政府的立場，就是要有積極的動作、協助廠商開拓全球更好的財源與市場，同時也必須保護廠商不受到傷害，尤其是在商業機密、商譽的部分。

郭國文強調，政府在過程都有積極作為，食藥署總計輔導3232件、被退件2409件，退件率高達將近7成5，而且很明顯地受到不公平待遇，這就是一種經濟霸凌，「中國式的經濟霸凌持續發生」，呼籲行政院應該趕快進行積極的商業市場部署，去除掉對台灣不友善市場的依賴。