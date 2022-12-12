衛報專訪吳釗燮：習近平整肅黨內對手 切斷兩岸僅存非官方聯繫管道

英國衛報12日繼續刊出專訪我國外交部長吳釗燮的內容，吳釗燮在訪談中表示，中國大陸國家主席習近平已連任第三任，他對黨內對手的整肅，切斷了兩岸僅存的少數非官方聯繫管道，兩岸的溝通可能更少。

吳釗燮並表示，我國政府相信北京準備再找一個演練未來攻擊台灣的藉口。他說，中國軍事威脅空前嚴重，自2020年以來，中共軍機侵入我國防空識別區的次數增加五倍。

今年8月美國眾院議長裴洛西訪問台灣後，中共在台灣周邊進行大規模實彈演習，大陸官員表示，那次演習是演練未來用於台灣的封鎖戰術。分析家指出，演習的規模顯示中共可能早已有計畫，裴洛西訪台只是給解放軍一個政治藉口。

吳釗燮說，我們很確定中國也許想用另一個藉口來演練未來對台灣的攻擊，因此這是對台灣的軍事威脅。

吳釗燮並表示，台灣過去透過台商，以及與中方關係好的學者，與北京維持一些溝通管道。但自從習近平對黨內進行整肅，在中共二十大連任第三任後，這些溝通的門正關上。