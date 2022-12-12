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清除威權象徵內政部補助10萬 藍綠質疑成效

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
建中學生讓蔣公銅像穿上建中制服，嚴肅的銅像瞬間變得可愛許多。圖／建國中學提供
建中學生讓蔣公銅像穿上建中制服，嚴肅的銅像瞬間變得可愛許多。圖／建國中學提供

為鼓勵縣市政府、學校，以移除或改名等方式，將公共建築當中的威權象徵清除，內政部祭出，只要拆除一座兩蔣銅像，就給予10萬元補助。民進黨立委王美惠今在立法院內政委員會詢問，若縣市長換人了，遷移銅像態度轉變？行政院發言人羅秉成表示，需要溝通協調。

促轉會今年5月底任期屆滿解編，後續由內政部負責清除威權象徵。內政部日前訂定「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，從11月28日生效。

行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成今赴立法院內政委員會列席備詢。

羅秉成表示，促轉會業務解散後，由行政院人權及轉型正義處接手，在六大任務中的移除威權象徵項目留在內政部，學校的威權象徵也要處理，內政部任務主責因為才半年，「要補助、遷移也好，會提出計畫，」由內政部辦理。

王美惠表示，若當初想要遷移的縣市，現在縣市長換人，態度轉變了？羅秉成說，這要溝通協調，內政部要有完整計畫，按照促轉會總結建議去做。

王美惠表示，若有需要遷的，要多去協調，當初政府要做也不積極，現在要補助10萬元，她認為，有些地方換了縣市長，不要說10萬，50萬也不一定願意遷。

國民黨立院黨團總召曾銘宗今天受訪時質疑，除了對移除威權象徵沒幫助，還浪費公帑，他建議內政部參考建中做法，經過學校投票後留下銅像，發揮創意做另外裝飾。

內政部 行政院 羅秉成

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