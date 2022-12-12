「漲」字獲選年度代表字 民眾黨團籲政府正視
民眾黨立院黨團今舉行記者會，指「漲」在55字中獲選年度代表字，凸顯國內內政、民生漸進式惡化，形同溫水煮青蛙，呼籲政府把有限資源花在刀口上，朝野速審112年度中央政府總預算案。
民眾黨立委賴香伶表示，通膨不僅吃掉薪水漲幅，還降低民眾可支配所得；物價每季上漲一次，11月消費者物價指數年增2.35%，連續16個月漲幅超過2%的通膨警戒線，實質經常性薪資卻年減0.07%。
賴香伶說，行政院穩定物價小組最後一次公開會議紀錄停留在8月，名列出席的部會首長「請假的請假，不來的不來」，或找次長、主秘代理，敷衍了事。
賴香伶表示，大陸對台灣漁產品下手，午仔魚、秋刀魚全遭殃；台灣農漁產品外銷一再受阻，行政院不能總是被動接收資訊，對高度依賴單一國家出口的現況，應事先做好準備，「編預算要求全國吃漁產並不是萬靈丹」。
民眾黨立委張其祿表示，2016年蔡政府上任以來台灣貧富差距擴大至6.15倍，青年買不起房，但禁止預售屋換約的平均地權條例修正草案提出將滿一週年，卻還躺在立法院。
張其祿指出，判斷年所得分配公平程度的指標「吉尼係數」0.341，是九年來新高；少子化加上通貨膨漲等多重結構性危機，導致人民生活水平無法改善，「國家民主走向漸進式的惡化」。
張其祿表示，大陸去年四月就公布進口食品境外生產企業註冊管理規定，今年元旦已生效，但蔡政府過了大半年仍無作為，直到大陸海關總署來信，食藥署才匆匆辦理說明會，導致部分廠商註記資訊不完整被暫停進口。
張其祿直言，若政府官員怠惰、被動導致農漁產業屢遭受害，處理方式若只有大撒幣，受害的將是全體民眾。「班班吃石斑」跳票是政府預算編列管理失控，政府應遵守財政紀律，不能只一再訴諸大撒幣補助政策：剩餘的會期中，民眾黨團會嚴審112年度中央政府總預算。
台北市議員當選人林珍羽表示，台灣痛苦指數6.36%比鄰近國家泰國1.5%、新加坡1.4%、日本2.9%等都高出很多，低薪高物價逼得年輕人快變成「躺平族」。
林珍羽指出，台北市貸款負擔率高達66.12％，全台房貸負擔率為39.62%，全台房價所得比攀升到9.69倍，必須不吃不喝十年才買得起房，但「就算買了房，也會被房貸壓得喘不過氣來」，人民連最基本的安身立命買房都成為妄想。
林珍羽呼籲政府「下凡」傾聽百姓心聲，別再用「何不食肉糜」的心理看待人民生活困境。民眾黨團表示，蔡政府在敗選後才提出穩定民生物價、加強照顧弱勢、確保經濟穩定等指示，行政院也才因此「大夢初醒」宣示要大力推動中央政府總預算案，但「只聞樓梯響、不見實質作為」，籲拿出符合財政紀律或更有力的對策，以避免產業鏈和民生經濟遭受的重創。
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