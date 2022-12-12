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陳其邁訪日3天鐵人行程 今拜會東京都知事小池百合子

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁第一任期屆滿前夕，昨天啟程訪日3天，今天下午將拜會東京都知事小池百合子，明天一早將參訪豐洲市場。本報資料照片
高雄市長陳其邁第一任期屆滿前夕，昨天啟程訪日3天，今天下午將拜會東京都知事小池百合子，明天一早將參訪豐洲市場。本報資料照片

高雄市長陳其邁第一任期屆滿前夕，昨天啟程訪日3天，今天下午將拜會東京都知事小池百合子，明天一早將參訪豐洲市場，汲取高雄前鎮漁港改建參考。

陳其邁日本行同行官員還有市府行政暨國際處長項賓和、海洋局副局長黃登福。陳其邁2年前補選上任後，因為投入市政、防疫，一直未安排出訪行程，就在第一任屆滿前夕，安排旋風式訪日行程，昨天晚間抵達日本，今天拜會東京都知事，並與國會議員交流，明天一早參訪魚市場，一結束立即返台，是72小時鐵人行程，符合陳其邁「緊緊緊」風格。

這趟日本行是陳其邁市長任內首次出訪，透過有力人士居中牽線，籌備作業時間相當短，一來配合小池百合子時間，加上陳其邁身兼民進黨代理黨主席，同時要掛心議長改選、市府小內閣調整等事務，訪日行程壓縮在3天，快速來回。

陳其邁今天下午拜會與台灣有著深厚情誼的東京都知事小池百合子，東京都人口超過1400萬是國際大都市，陳其邁將與小池知事交換後疫情時代城市治理看法，並請益智慧城市、節能減碳、豐州市場遷建等市政經驗。隨後陳其邁也將與日華議員懇談會的國會議員交流，期待雙方針對各項議題廣泛交換意見，增進台日友好關係。

13日一大早將參訪豐洲市場，陳其邁表示，前鎮漁港營運迄今逾50年，是重要的漁港及遠洋漁船基地。前鎮魚市場因設施老舊、人車動線不佳，且衛生條件不符現有規範，借鏡豐洲市場模式改建，經多方討論後決議拆除並新建為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心1樓魚市場部分，為求符合現代衛生條件，未來以取得HACCP認證為目標，參考日本豐洲市場人車分流、魚體不落地、衛生安全等模式，以確保食品安全，並提升物流運輸效率，強化加工包裝設施，提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝需求。此外，考量環境保育，規畫設置太陽能光電板與草皮、空中走廊，可供遊客觀看海景與夕陽。預計2024年4月完工，希望透過借鏡豐洲市場成功案例，讓前鎮漁市場煥然一新，成為新興觀光景點。

市府海洋局表示，輸入日本的超低溫生魚片，有4成來自高雄，市府也積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨。

隨著疫情解封國門開放，市府也將於明年3月率農民團體與型農等參加2023東京食品展，推廣高雄農特產，包括鳳梨酥、茶葉、果乾凍乾，冷凍截切蔬菜、水果等，拓展商業及農漁物產至國際市場，促進台灣日本農業產經交流。

陳其邁 日本 東京

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