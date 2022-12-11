政院將通過擴大排黑參選 在野：抄論文騙選民也規範？

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北即時報導
民進黨立院黨團日前推動公職人員選舉罷免法修法，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。行政院會預計本周四通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，擴大納入「黑金槍毒」與違反國安法、反滲透法等，不得登記為候選人，並可望在二〇二四大選適用。本報資料照片
民進黨立院黨團日前推動公職人員選舉罷免法修法，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。行政院會預計本周四通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，擴大納入「黑金槍毒」與違反國安法、反滲透法等，不得登記為候選人，並可望在二〇二四大選適用。本報資料照片

行政院會預計本周四通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，擴大納入「黑金槍毒」與違反國安法、反滲透法等，不得登記為候選人，並可望在二〇二四大選適用。但這項修法除被法界質疑有侵害參政權的違憲之虞，在野黨也認為，應總體盤點，勿淪為政治考量。

國民黨立委李貴敏說，憲法保障人民有被選舉權，政院若要訂定相關規範，必須要更細緻衡酌，整體規畫，否則會被質疑有因人設事的問題。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，相關修法，民眾黨大方向給予支持，黨團也會研擬相關版本，希望民進黨不要說一套、做一套，淪為政治考量。

時代力量立委陳椒華表示，現行「組織犯罪防制條例」就有排除相關人等參選，卻未見政府積極認事用法；對於涉及槍、毒者是否不分輕重，一概剝奪參政權，在立法上有疑慮及討論空間，時力黨團也在研議相關修法，但會從兼顧人民基本權、防範黑金涉入政治等尋求平衡。

國民黨立委李德維則表示，國民黨在李登輝時代就因黑金得到慘痛教訓，立法院本會期為預算會期，只剩下三周不到，民進黨說要修法是笑話，「是替參與立委補選的吳怡農和民進黨的黑金現狀擦脂抹粉」。他說，排黑條款要擴大適用到什麼程度，可以好好討論，但違反「學位授予法」抄襲論文獲取學位拐騙選民，是否也要一併規範？

民進黨 國民黨

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