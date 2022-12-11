柯文哲去完沖繩又訪新加坡 綠委怒稱「報復性出遊」：真當畢業旅行了？

台北市長柯文哲甫結束沖繩考察，本周將再前往新加坡交流，民進黨立委林俊憲今天直言，這是柯文哲的報復性出遊，但是報復的不是疫情，而是所有納稅人，難道柯文哲真的把出訪當成畢業旅行「隨便玩了嗎」。

林俊憲晚間在臉書發文說，柯文哲任期的最後一個月過得真是相當「多采多姿」，月初才跑去日本沖繩說是要宣傳悠遊卡，當時就已經被不少議員批評要卸任了還出訪，能有什麼成果，現在又突然新增出訪新加坡，而且距離卸任只剩10天，真的把出訪當成畢業旅行「隨便玩了嗎」。

林俊憲說明，公務機關出訪是很正常的事情，不過有分為兩種情況，一種是單純經驗分享交流，另一種則是打算達成某種合作，到了首長層級的出訪通常是後者，因為需要有決定權的人出面。

林俊憲質疑，柯文哲在這個時間點出訪，如果對方提出什麼合作建議，剩下10天任期的柯文哲能代表台北市嗎？既然不能那到底去做什麼？

林俊憲舉例，如果用常見的生活情境來比喻，柯文哲就像是一位已經確定要離職的公司主管，手頭上還有公費額度沒用完，於是瘋狂請假報公帳旅遊，大家對這種人會有什麼評價？

林俊憲說，業界聽到這個人的行為，恐怕也沒有公司敢用他了，更何況這個人已經說接下來要應徵的是「整個國家的主管」，想想都覺得可怕。

林俊憲認為，隨著疫情接近尾聲，各國都逐漸開放邊境，所以有所謂「報復性旅遊」的說法，想要把過去幾年沒出國旅遊的遺憾都補回來，而或許柯文哲也是這個心態。

不過，林俊憲也反酸，柯文哲曾經說過一句話，自己也覺得很有道理，「國家資源的不當使用也是一種貪污」，現在他要把這句話原句奉還給柯文哲，「不要老是自己打臉自己了，好嗎？」