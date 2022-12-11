聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲去完沖繩又訪新加坡 綠委怒稱「報復性出遊」：真當畢業旅行了？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影

台北市長柯文哲甫結束沖繩考察，本周將再前往新加坡交流，民進黨立委林俊憲今天直言，這是柯文哲的報復性出遊，但是報復的不是疫情，而是所有納稅人，難道柯文哲真的把出訪當成畢業旅行「隨便玩了嗎」。

林俊憲晚間在臉書發文說，柯文哲任期的最後一個月過得真是相當「多采多姿」，月初才跑去日本沖繩說是要宣傳悠遊卡，當時就已經被不少議員批評要卸任了還出訪，能有什麼成果，現在又突然新增出訪新加坡，而且距離卸任只剩10天，真的把出訪當成畢業旅行「隨便玩了嗎」。

林俊憲說明，公務機關出訪是很正常的事情，不過有分為兩種情況，一種是單純經驗分享交流，另一種則是打算達成某種合作，到了首長層級的出訪通常是後者，因為需要有決定權的人出面。

林俊憲質疑，柯文哲在這個時間點出訪，如果對方提出什麼合作建議，剩下10天任期的柯文哲能代表台北市嗎？既然不能那到底去做什麼？

林俊憲舉例，如果用常見的生活情境來比喻，柯文哲就像是一位已經確定要離職的公司主管，手頭上還有公費額度沒用完，於是瘋狂請假報公帳旅遊，大家對這種人會有什麼評價？

林俊憲說，業界聽到這個人的行為，恐怕也沒有公司敢用他了，更何況這個人已經說接下來要應徵的是「整個國家的主管」，想想都覺得可怕。

林俊憲認為，隨著疫情接近尾聲，各國都逐漸開放邊境，所以有所謂「報復性旅遊」的說法，想要把過去幾年沒出國旅遊的遺憾都補回來，而或許柯文哲也是這個心態。

不過，林俊憲也反酸，柯文哲曾經說過一句話，自己也覺得很有道理，「國家資源的不當使用也是一種貪污」，現在他要把這句話原句奉還給柯文哲，「不要老是自己打臉自己了，好嗎？」

柯文哲 畢業旅行 林俊憲 新加坡 沖繩 考察

延伸閱讀

民眾黨首次黨主席選舉…柯文哲沒對手 獨拿3780票連任

相關新聞

柯文哲去完沖繩又訪新加坡 綠委怒稱「報復性出遊」：真當畢業旅行了？

台北市長柯文哲甫結束沖繩考察，本周將再前往新加坡交流，民進黨立委林俊憲今天直言，這是柯文哲的報復性出遊，但是報復的不是疫...

朱立倫駁蹭台積電 公司創立是國民黨執政前輩努力成果

國民黨主席朱立倫說「台積電也是國民黨創立的」，有媒體形容是在蹭台積電。朱今天到基隆謝票時說，創立台積電的時候不是國民黨執...

習近平利雅德宣言提一中 外交部批在國際製造錯假訊息

大陸國家主席習近平9日出席「阿拉伯中國峰會」，會後發表的利雅德宣言「強調阿拉伯國家堅定恪守一中原則，支持中國維護主權及領...

柯P留燙手山芋大巨蛋給蔣萬安 林洲民妙喻「煮飯說」提供解方

台北大巨蛋命運多舛，即將卸任的柯市府聲稱收完爛攤子，但這顆蛋的光害困擾、公安疑慮，以及能否打職棒符合球迷期盼，從裡到外都還有問題未解。柯文哲留了燙手山芋給蔣萬安，月底要上任市長的蔣萬安，宣示大巨蛋拚一年內啟用，不過多次批評柯市府護航遠雄的前都發局長林洲民，卻以「煮飯說」提醒蔣萬安，台北人沒人想吃半生不熟的飯。

留美軍官得看清組織文化才能久用 過度吹捧是崇洋媚外心理使然

美國軍校畢業的軍人退伍，連上校都沒能夠晉升，多少人如喪考仳，覺得國軍痛失人才，栽培多年，何以不能重用？這種心理，其實底下潛藏著崇洋媚外心理，以為凡是美國調教出來必是好，回到根本，所有的軍官幹部，有哪一位不是受國家栽培多年，其他人退伍離開行伍，何以就沒有人為此悲鳴涕泣，崇洋心理使然，也正因為這種把留洋特殊化的隱藏心理，才會讓軍隊這個社會組織產生許多矛盾。

台灣隊伍贏得NASA黑客松兩金牌 AIT臉書貼文讚賞

美國在台協會（AIT）今天表示，來自台北和桃園兩支台灣隊伍，再次帶領台灣在今年NASA黑客松中奪冠，贏得兩枚金牌；今年參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。