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朱立倫駁蹭台積電 公司創立是國民黨執政前輩努力成果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫（左二）今天到基隆謝票時說，台積電創立的時候是國民黨執政，台積電最原始的資金來自行政院開發基金，也來自於國民黨，這個是事實。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今天到基隆謝票時說，台積電創立的時候是國民黨執政，台積電最原始的資金來自行政院開發基金，也來自於國民黨，這個是事實。記者邱瑞杰／攝影

國民黨主席朱立倫說「台積電也是國民黨創立的」，有媒體形容是在蹭台積電。朱今天到基隆謝票時說，創立台積電的時候不是國民黨執政的嗎？台積電最原始的資金來自行政院開發基金，也來自於國民黨，這個是事實。

朱立倫昨天出席國民黨台中市黨部舉行的感恩餐會時說，國民黨是最愛台灣的政黨，不要忘了中華民國是國民黨創立的、台灣是國民黨用生命保護來的，台積電也是國民黨創立的。

有媒體用「蹭」台積電形容朱立倫的用詞，朱立倫今天下午到基隆市參加感恩茶會，媒體詢問他對此事的看法。

朱立倫回應，這個媒體有沒有一點點基本的常識？民國75年的時候，當時創立台積電的時候，不是國民黨執政的嗎？當時的總統不是蔣經國先生嗎？不是當時包括孫運璿、李國鼎這些國民黨的前輩所努力的成果嗎？

朱立倫說，台積電最原始的、當時的資金來自行政院開發基金，也來自國民黨，這個是事實嘛。他們只是強調說，從國民黨執政的時代創立了台積電，今天台積電成為護國神山，我們要繼續的支持台積電，不能傷害台積電。

國民黨主席朱立倫（左）今天到基隆謝票時說，台積電創立的時候是國民黨執政，台積電最原始的資金來自行政院開發基金，也來自於國民黨，這個是事實。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天到基隆謝票時說，台積電創立的時候是國民黨執政，台積電最原始的資金來自行政院開發基金，也來自於國民黨，這個是事實。記者邱瑞杰／攝影

國民黨 台積電 朱立倫

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