深深感謝新竹中學 柯文哲曝一人打兩黨無懼色原因

台北市長柯文哲今天上午回新竹中學參加百年校慶，在臉書提到回母校心情「非常開心、心情激動」，他說，在這座全台灣最自由開放的學校裡，學到了「堅持」、「紀律」、「民主自由的精神」，也培養出超強的抗壓力，如今可以一個人對打兩大黨毫無懼色。

柯也提到，他要深深感謝竹中，感謝師長們給他的教導，「過去，我以身為竹中的學生為榮；希望明日，新竹中學也以我為榮！」

柯文哲今天回新竹中學參加校慶後，也在臉書提到，他是民國63年進學校，還記得當年新生報到就在後面的禮堂，盡管已經48年了，但在校學習的回憶還歷歷在目。

柯說，他們家兩代有六個新竹中學 校友，包括伯伯、爸爸、兩個叔叔、他和弟弟，竹中作為桃竹苗地區最有名的中學、百年來更是孕育人才無數，畢業校友光是中研院士就有16位。對他來說，在新竹中學求學階段，是人格養成的關鍵時期。

柯說，他是辛志平校長在任最後一屆的學生，辛校長堅持「四育並進」：音樂課要上音樂、美術課要上美術、體育課要上體育，現在看起來很簡單，但在當年在那個升學主義、唯有讀書高的時代，全台灣有幾個學校能真正做到？而辛校長這種堅持「該怎麼做，就怎麼做」的精神，也啟發了他人生三原則：「對的事做、不對的事情不要做、 認真做」，三個原則最難落實的，也就在「堅持」。

柯文哲提到，他當台北市長後，八年都堅持每天七點半開工，別人覺得很困難，其實成功跟失敗的差別，只在於意志力而已，就像竹中的學生會被要求完成越野賽跑，跑不完也逃不掉，寒假還是要每天來跑操場，直到完成。這就是他在竹中學到的第二件事「紀律」。

柯提到竹中還有「三大鐵條」，一旦被抓到「打架、偷竊、作弊」，就直接退學，「管你是皇親國戚、人情關說，沒有一個人有特權或例外，校規強調紀律與法治，這精神也深深啟蒙了我。」更特別的是，竹中培養學生對自由民主的勇於追求。當時有「動員月會」，每個學生都可以上台跟辛志平校長辯論校務；在那個白色恐怖的年代，圖書館裡還有「自由中國 」雜誌，更是特別。

柯文哲說，他在這座全台灣最自由開放的學校裡，學到了「堅持」、「紀律」、「民主自由的精神」，也培養出超強的抗壓力，如今可以一個人對打兩大黨毫無懼色。竹中的教育願景百年來不只深深地影響每個竹中人，更從校園擴散到全台灣，倡導思想上的自由開放、成為建立公平正義社會的重要基礎。

柯說，他要深深感謝竹中，感謝師長們給他的教導，「過去，我以身為竹中的學生為榮；希望明日，新竹中學也以我為榮！」