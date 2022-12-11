聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政院修法賄選不得參選 朱立倫：民進黨先在黨內適用
行政院提出修「罷免法」，未來有「黑金槍毒」前科者，以及賄選者不得登記為候選人，可能2024大選就可適用。國民黨黨主席朱立倫今天表示，國民黨的排黑條款一定比民進黨嚴格，「民進黨是否先在自己黨內好好適用」，不要模糊焦點，強調所有提名都有明文規定。
國民黨主席朱立倫今天到花蓮參加感恩茶會，與立委傅崐萁、縣長徐榛蔚先在縣黨部座談，比預定時間晚現身感恩茶會地點，吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰、新城鄉長何禮臺等人出席，眾人一起脫下口罩合影留念。
在媒體聯訪時，針對行政院會周四將通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，朱立倫指出，國民黨向來的排黑條款比民進黨嚴格，要民進黨先在黨內適用；更認為修法是跟台北市立委補選有關，主要原因就是民進黨候選人周邊與家人衍生出來，希望民進黨能確實執行排黑條款。
不過，花蓮縣議長張峻在議員任內捲入LED路燈採購弊案，被依「貪汙治罪條例」判7年8月，全案上訴中，卻曾擔任縣黨部主委，似乎不符合藍營的排黑條款。朱立倫表示，黨內所有提名都有明文規定，對於參選公職、提名等作業都是要觀測的重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言