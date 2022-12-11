行政院修法賄選不得參選 朱立倫：民進黨先在黨內適用

行政院提出修「罷免法」，未來有「黑金槍毒」前科者，以及賄選者不得登記為候選人，可能2024大選就可適用。國民黨黨主席朱立倫今天表示，國民黨的排黑條款一定比民進黨嚴格，「民進黨是否先在自己黨內好好適用」，不要模糊焦點，強調所有提名都有明文規定。

國民黨主席朱立倫今天到花蓮參加感恩茶會，與立委傅崐萁、縣長徐榛蔚先在縣黨部座談，比預定時間晚現身感恩茶會地點，吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰、新城鄉長何禮臺等人出席，眾人一起脫下口罩合影留念。

在媒體聯訪時，針對行政院會周四將通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，朱立倫指出，國民黨向來的排黑條款比民進黨嚴格，要民進黨先在黨內適用；更認為修法是跟台北市立委補選有關，主要原因就是民進黨候選人周邊與家人衍生出來，希望民進黨能確實執行排黑條款。