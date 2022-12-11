阿扁訪國師李鴻禧 憶抱扁嫂爬公寓樓梯三顧茅廬往事

憲法學者李鴻禧被民進黨稱為國師，他今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪，談及憲改方式，陳水扁說，修憲、制憲是名詞之爭，重點是堅定走台灣的國家路。對政府體制看法，他傾向內閣制。

李鴻禧現年86歲，身體硬朗，他熱愛旅遊，足跡走過108個國家。他兒子李俊俋目前正代表民進黨參選嘉義市長，要挑戰現任國民黨市長黃敏惠，今天專訪未觸及到嘉義市長選舉，陳水扁和李鴻禧聚焦憲改、司法改革等看法。

陳水扁在節目一開始，便回顧他與李鴻禧結緣往事，他說，當年曾抱著癱瘓妻子吳淑珍登門請託「三顧茅廬」過程，央求李鴻禧出任他參選台北市長的總幹事，竟跑錯公寓，氣喘吁吁抱妻子上4樓，總共跑4趟，總算用誠意說服李鴻禧點頭。

李鴻禧與純水扁關係深厚，不只出任阿扁選台北市長的總幹事，也曾擔任凱達格蘭學校第2任校長。阿扁今天在節目中強調，2003年創立的凱達格蘭學校不是黨校、扁校，是政治人才培育搖籃，六都市長當中，有3人曾是凱校校友。

李鴻禧和陳水扁節目中也談司法獨立內涵，陳水扁問李鴻禧「扁案有符合這些核心精神嗎？」李鴻禧說，許多台灣人對司法不信賴，法官培育方式是重要一環，英美體系法官養成過程較嚴謹，要當過檢察官或律師等一定資歷，才能有更成熟思維及判斷力。