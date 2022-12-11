新竹高中百年慶祝大會 柯文哲：人格養成學會兩件事

新竹高中今舉辦百周年慶祝大會暨校史館開幕典禮，邀請歷任校長、校友參與，包括台北市長柯文哲、新竹市長當選人高虹安都出席，柯文哲致詞指出，他是1974年入學，至今已48個年頭，當時的記憶還歷歷在目，竹中對他最大的改變就是在人格養成的教育期間，讓他學會「堅持」與「紀律」。

柯文哲指出，竹中100年來孕育人才甚多，是桃竹苗地區最有名的高中，他算了一下，畢業校友中當中研院士就有16位。竹中對他最大的改變就是在人格養成的教育期間，在那個升學主義的時代，竟然全台灣有1個學校堅持學生好好上音樂課、美術課及體育課。這種精神翻譯成政治語言，就是「該怎麼做就怎麼做」。對他而言，政治只有3個原則，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，但難在哪？難在「堅持」。

柯文哲表示，他擔任台北市長期間就堅持每天早上7點半一定要準時開工，別人覺得這很困難，但他想一想，當年在竹中越野賽跑跑不過關，那就是寒假回來學校跑操場，跑到及格為止，這就是「紀律」，這是他學到第2件事情。人格養成的階段，他學到「堅持」與「紀律」，同時也學到民主自由的精神，造就他在全台灣政治人物中有超強的抗壓力。

今天百年慶祝大會活動透過於平台同步直播方式，讓無法親臨現場的校友們也能共同歡慶，此次特別企畫「竹中百年校慶校歌接力」活動，廣邀校友於世界各地錄製唱校歌影片，放上臉書或IG並Tag竹中校友接力唱校歌，校方將各地校友們唱校歌影片剪輯為祝賀影片。

校方指出，校史館建築創建於1932年，為新竹中學校創校10周年而興建，至今正好90年。這也是創校20周年紀念活動的主要場所，之後作為禮堂、音樂教室、民族精神教育資料中心、敵情資料中心，最後到校史館。

第10任校長同時也是新竹高中首任女校長郭珍祥指出，學校選擇日據時期的講堂作為竹中校史館，此次重新策畫，特別安排在12月11日新竹中學百周年校慶日重新開幕。這次特別規畫「走自己的路」主題展，以竹中建築物和各類活動剪影做為主視覺，校史館的展場則分為常設展與特展區。

「常設展」分成緣起精神與象徵、建築空間的變遷、國際交流、學校治理、全人教育到「竹中人」校友專區。透過文案、文件檔案展示和多媒體影音呈現不同主題的風貌。值得一提的是這次找到了永遠的竹中校長辛志平在某次講座前的引言，留下了他的原音。