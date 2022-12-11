如何好好來整頓民眾黨黨務？柯文哲：就坐在那裡就好了

民眾黨主席、台北市長柯文哲昨順利連任黨主席，今天回母校新竹中學參加百年校慶暨校史館開幕典禮前受訪指出，針對連任民眾黨主席之後稱要好好來整頓黨務，媒體詢問要如何來整頓呢？柯文哲打趣回答說，「就坐在那裡就好了」；新竹市長當選人高虹安今也受邀參加校慶，媒體追問高有無下波小內閣人事名單，高未受訪。

柯文哲在參加新竹中學百年校慶時嘆息表示，1天只有24小時，這3年又有疫情，台北市政又很複雜，做得完就沒力氣了啦！

另有媒體詢問，民眾黨是否變成1人政黨，柯文哲說，不會啦，就慢慢做啊！此外，被問及若參選2024總統選舉，是否會分裂泛藍選票，柯文哲則嘆了一口氣說，今天沒有「堵麥」排聯訪啦！有聯訪再好好來說。