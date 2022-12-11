聽新聞
test
0:00 / 0:00

再談2024…趙少康：戰爭與和平的選擇 絕對不讓台獨借殼上市

聯合報／ 記者劉宛琳楊德宜／台北即時報導
趙少康表示，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，絕對不讓台獨借殼上市。圖／取自趙少康臉書
趙少康表示，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，絕對不讓台獨借殼上市。圖／取自趙少康臉書

中廣董事長趙少康昨天拋出「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長」，他今天在臉書表示，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，絕對不讓台獨借殼上市。

趙少康說，他昨晚出席國民黨左營區黨部的感恩晚會，向支持者表達最真摯的感謝，感激這次許多義工及支持者的幫忙、熱情相挺，讓國民黨在2022這一戰，左楠地區五個議員全壘打，全台縣市長一舉拿下15個縣市，成功讓藍天再現，事實證明民進黨執政乏善可陳，選民這票投不下去。

他說，只要大家集中意志，國民黨依然有非常澎湃的力量，連在深綠選區奮戰的謝龍介、柯志恩、蘇清泉都拿下很不錯的成績，更證明南、高、屏不是民進黨的，而是所有選民們的。

趙少康說，現在國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在提驗票，被法院依照選罷法說未達千分之3不得驗票，但這次的屏東選舉漏洞百出，有唱票不亮票的狀況，有拖延開票的情形，屏東縣長當選人周春米本來就是屏東地方法院的法官出身，難道不覺得這次選戰的計票方式有問題嗎？不覺得屏東法院的判決很奇怪嗎？實在匪夷所思。

「民進黨在中央執政奇爛無比，選民透過2022選舉已對民進黨政府投下不信任票，蘇貞昌竟還臉皮厚厚的戀棧不下台」，趙少康說，民進黨甚至傳出請論文抄襲被抓包、註銷碩士學歷的鄭文燦當行政院副院長跟選戰檢討小組召集人，無視這次民進黨大敗「論文門」是主因之一，顯見民進黨完全不思檢討。

「士大夫之無恥是為國恥」，趙少康說，蘇貞昌、鄭文燦甚至蔡英文，到底讀過這句話沒有？

趙少康說，2022選戰過後，緊接著就是2024，現在看起來是副總統賴清德一枝獨秀，不要忘記賴清德是「台獨金孫、台獨代表、台獨希望」，現在為了迎合選民，改口稱「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。

趙少康說，他要明確的告訴民進黨，「台灣是我們家，但台灣不是國家，台灣沒有經過公投獨立，國際也沒承認台灣共和國，中華民國才是主權獨立的國家，中華民國就是中華民國，是孫中山先生創建的亞洲第一個民主共和國」。

趙少康表示，民進黨想獨不敢獨，「只能唬嚨她的支持者說台灣已經獨立」，但不叫台灣共和國而叫中華民國，妄想透過中華民國「借殼上市」、「移花接木」，民進黨的黨章就是連混帶騙，不僅欺騙台獨支持者，更在欺騙中間選民。

趙少康表示，2024是一場「戰爭與和平」的選舉，今天國民黨只是說要和平，民進黨就戲謔國民黨是「投降主義」、「失敗主義」，和平怎麼會是投降主義？難道要打得血流成河才是英雄嗎？要像烏克蘭那樣上萬人戰死沙場、千萬人流離失所才是民進黨要的嗎？

趙少康說，這兩天大陸禁我水產輸入事件，更證明民進黨只剩下譴責對岸的硬嘴皮，連一點對抗的方法都沒有。

「民進黨不倒，台灣不會好」，趙少康說，只有透過贏下2024，讓借殼上市、毫無執政能力的民進黨知所進退，阻止這些人繼續禍亂國家，才能讓中華民國長治久安，我們一定要團結努力，把人民的福祉贏回來，把中華民國的未來贏回來。

民進黨 趙少康 台獨

延伸閱讀

表態？ 趙少康：如果我當總統 役期回歸4個月絕不延長

趙少康喊話蔡英文該立刻開除陳明通「台大之恥也是民進黨之恥」

黨一度找她救火補選 秦慧珠還原24小時當「備援投手」過程

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

相關新聞

柯文哲去完沖繩又訪新加坡 綠委怒稱「報復性出遊」：真當畢業旅行了？

台北市長柯文哲甫結束沖繩考察，本周將再前往新加坡交流，民進黨立委林俊憲今天直言，這是柯文哲的報復性出遊，但是報復的不是疫...

朱立倫駁蹭台積電 公司創立是國民黨執政前輩努力成果

國民黨主席朱立倫說「台積電也是國民黨創立的」，有媒體形容是在蹭台積電。朱今天到基隆謝票時說，創立台積電的時候不是國民黨執...

政院將通過擴大排黑參選 在野：抄論文騙選民也規範？

行政院會預計本周四通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，擴大納入「黑金槍毒」與違反國安法、反滲透...

習近平利雅德宣言提一中 外交部批在國際製造錯假訊息

大陸國家主席習近平9日出席「阿拉伯中國峰會」，會後發表的利雅德宣言「強調阿拉伯國家堅定恪守一中原則，支持中國維護主權及領...

柯P留燙手山芋大巨蛋給蔣萬安 林洲民妙喻「煮飯說」提供解方

台北大巨蛋命運多舛，即將卸任的柯市府聲稱收完爛攤子，但這顆蛋的光害困擾、公安疑慮，以及能否打職棒符合球迷期盼，從裡到外都還有問題未解。柯文哲留了燙手山芋給蔣萬安，月底要上任市長的蔣萬安，宣示大巨蛋拚一年內啟用，不過多次批評柯市府護航遠雄的前都發局長林洲民，卻以「煮飯說」提醒蔣萬安，台北人沒人想吃半生不熟的飯。

留美軍官得看清組織文化才能久用 過度吹捧是崇洋媚外心理使然

美國軍校畢業的軍人退伍，連上校都沒能夠晉升，多少人如喪考仳，覺得國軍痛失人才，栽培多年，何以不能重用？這種心理，其實底下潛藏著崇洋媚外心理，以為凡是美國調教出來必是好，回到根本，所有的軍官幹部，有哪一位不是受國家栽培多年，其他人退伍離開行伍，何以就沒有人為此悲鳴涕泣，崇洋心理使然，也正因為這種把留洋特殊化的隱藏心理，才會讓軍隊這個社會組織產生許多矛盾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。