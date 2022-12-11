再談2024…趙少康：戰爭與和平的選擇 絕對不讓台獨借殼上市

中廣董事長趙少康昨天拋出「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長」，他今天在臉書表示，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，絕對不讓台獨借殼上市。

趙少康說，他昨晚出席國民黨左營區黨部的感恩晚會，向支持者表達最真摯的感謝，感激這次許多義工及支持者的幫忙、熱情相挺，讓國民黨在2022這一戰，左楠地區五個議員全壘打，全台縣市長一舉拿下15個縣市，成功讓藍天再現，事實證明民進黨執政乏善可陳，選民這票投不下去。

他說，只要大家集中意志，國民黨依然有非常澎湃的力量，連在深綠選區奮戰的謝龍介、柯志恩、蘇清泉都拿下很不錯的成績，更證明南、高、屏不是民進黨的，而是所有選民們的。

趙少康說，現在國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在提驗票，被法院依照選罷法說未達千分之3不得驗票，但這次的屏東選舉漏洞百出，有唱票不亮票的狀況，有拖延開票的情形，屏東縣長當選人周春米本來就是屏東地方法院的法官出身，難道不覺得這次選戰的計票方式有問題嗎？不覺得屏東法院的判決很奇怪嗎？實在匪夷所思。

「民進黨在中央執政奇爛無比，選民透過2022選舉已對民進黨政府投下不信任票，蘇貞昌竟還臉皮厚厚的戀棧不下台」，趙少康說，民進黨甚至傳出請論文抄襲被抓包、註銷碩士學歷的鄭文燦當行政院副院長跟選戰檢討小組召集人，無視這次民進黨大敗「論文門」是主因之一，顯見民進黨完全不思檢討。

「士大夫之無恥是為國恥」，趙少康說，蘇貞昌、鄭文燦甚至蔡英文，到底讀過這句話沒有？

趙少康說，2022選戰過後，緊接著就是2024，現在看起來是副總統賴清德一枝獨秀，不要忘記賴清德是「台獨金孫、台獨代表、台獨希望」，現在為了迎合選民，改口稱「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。

趙少康說，他要明確的告訴民進黨，「台灣是我們家，但台灣不是國家，台灣沒有經過公投獨立，國際也沒承認台灣共和國，中華民國才是主權獨立的國家，中華民國就是中華民國，是孫中山先生創建的亞洲第一個民主共和國」。

趙少康表示，民進黨想獨不敢獨，「只能唬嚨她的支持者說台灣已經獨立」，但不叫台灣共和國而叫中華民國，妄想透過中華民國「借殼上市」、「移花接木」，民進黨的黨章就是連混帶騙，不僅欺騙台獨支持者，更在欺騙中間選民。

趙少康表示，2024是一場「戰爭與和平」的選舉，今天國民黨只是說要和平，民進黨就戲謔國民黨是「投降主義」、「失敗主義」，和平怎麼會是投降主義？難道要打得血流成河才是英雄嗎？要像烏克蘭那樣上萬人戰死沙場、千萬人流離失所才是民進黨要的嗎？

趙少康說，這兩天大陸禁我水產輸入事件，更證明民進黨只剩下譴責對岸的硬嘴皮，連一點對抗的方法都沒有。

「民進黨不倒，台灣不會好」，趙少康說，只有透過贏下2024，讓借殼上市、毫無執政能力的民進黨知所進退，阻止這些人繼續禍亂國家，才能讓中華民國長治久安，我們一定要團結努力，把人民的福祉贏回來，把中華民國的未來贏回來。