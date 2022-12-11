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邱志偉不忘師恩…臉書發文聲援阿通師 憶當年每周meeting

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
民進黨立委邱志偉（右）讀台大研究所時期，碩論指導老師是陳明通，他說，老師當年指導過程相當用心，讓他獲益良多。本報資料照片
民進黨立委邱志偉（右）讀台大研究所時期，碩論指導老師是陳明通，他說，老師當年指導過程相當用心，讓他獲益良多。本報資料照片

國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議，民進黨多名立委點名陳明通應思考去留問題，立委邱志偉臉書發文回顧20年前由陳明通指導碩論過程，他稱讚陳相當關心學生，他撰寫論文期間，每周和老師meeting，也駁斥說，碩論在國圖查得到，阿通師門生論文不公開說法不實在。

新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦碩士論文接連被認定抄襲，其指導教授陳明通去留問題備受關注，民進黨立委邱志偉今天在臉書發文聲援陳明通，他說，自己是陳明通第12名指導畢業學生，老師在指導論文過程給他許多寶貴建議，讓他獲益良多，從不忘師恩，也希望外界許多不實影射、錯誤傳言能盡早結束。

邱志偉臉書提到，近期外界對台大國發所論文風波的討論，讓他回想起24年前、1998年入學台大研究所的點滴。當年因為美中台三角關係正熱，台灣也興起了中國研究熱潮，台灣大學三民主義研究所，也就是現今的國發所，當時是中國研究的重鎮之一，他當年選擇參加台大碩士班一般生入學考試， 報考當時的三研所大陸組。印象中當年有100多名考生參加入學考試，僅錄取7、8名學生，筆試科目共計5科，如願通過考試，進入中國研究大門。

邱志偉說，入學前不認識陳明通，上課過程，能感受到老師在地方派系研究上相當傑出，也深耕當年還屬新崛起領域的中國研究，對陳上課內容感到相當契合，自然地選擇陳明通作為指導教授。陳相當關心學生，在他撰寫論文期間，每周必須和老師meeting，老師對論文草稿也細心地提供各種修改建議。論文經過一次次修正，讓問題意識更明確、內容更加嚴謹，分析架構更加清晰。

「通過計畫口試後，窩居研究室9個月，經常徹夜未眠，直接在研究室過夜！」邱志偉表示，一鼓作氣衝刺碩論過程，過程相當磨人，他當時全心全意在碩論，碩論主題「90年代後期美日中三角關係之研究」，以當年相當新穎的戰略三角理論，分析美日中的三邊關係。

邱志偉還說，2000年畢業時，三研所正式改名為國家發展研究所，他成了更名後國發所的第一位畢業生，很感謝陳明通老師的指導與協助，讓他能在中國研究打下不錯基礎，並完成7章17節、共計185頁，整體逾9萬字碩士論文，畢業後再考取中山大學大陸研究所，繼續攻讀博士學位。

2000年台灣大學離校手續，僅規範要繳交碩士論文紙本，沒有電子論文的要求，邱志偉說，台灣博碩士論文知識加值系統是自2010年才上線，在他念台大研究所年代，還沒有電子論文系統。畢業時，均按照台灣大學離校手續規定，繳交紙本畢業論文，在國家圖書館皆可查詢，絕無所謂173名學生論文皆不公開一事。

民進黨立委邱志偉（左）讀台大研究所時期，碩論指導老師是陳明通，他說，老師當年指導過程相當用心，讓他獲益良多。本報資料照片
民進黨立委邱志偉（左）讀台大研究所時期，碩論指導老師是陳明通，他說，老師當年指導過程相當用心，讓他獲益良多。本報資料照片

陳明通 邱志偉 台大 林智堅 鄭文燦 論文抄襲

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