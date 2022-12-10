綠擬修法擴大排黑 挨批急就章

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈侯俐安／台北即時報導
民進黨立委羅致政等人日前舉行「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。記者黃義書／攝影
民進黨立委羅致政等人日前舉行「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。記者黃義書／攝影

民進黨九合一選舉慘敗，歸咎原因包括黑金、青年票流失等因素，選後民進黨團也提出「公職人員選罷法第26條修正草案」，涉及「黑金槍毒」者不得登記為候選人，行政院也將通過政院版修正案。但相關法案不僅被質疑有違憲之虞，也遭在野黨質疑是為轉移焦點而「打假球」。

民進黨立院黨團欲推動公職人員選罷法26條修法，對犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例而有罪判決確定者，不得登記為候選人；民進黨團幹事長羅致政也提出草案，加碼納入反滲透法、國家安全法等國家法益罪者。

不過，近來法界討論此修法既不可行，恐也有違憲之虞。國民黨立委洪孟楷也說，此案讓人覺得民進黨政府都是為選舉在服務，為幫北市立委參選人吳怡農補選而轉移焦點就提出所謂的選罷法排黑。

他直指，實際上亂源根本不僅是選罷法，而是有黑道入黨跟人頭黨員的民進黨問題，並非修選罷法就能解決。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，涉及剝奪參政權、是否違憲等，都需進一步從法制上討論，民進黨不須塑造改革黑金的形象，肅貪、掃黑、反毒都不是單一部會或修法就可以完成，需跨部會整合。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，民進黨在選後提出修法排黑，「確實有點急就章，我是不太贊成啦」，立法程序繁複就是要力求謹慎，等行政院版本提出後， 再視情況討論是否提修正動議或時力版本。

一名綠委私下透露，這會期已進入尾聲，要通過修法有難度，主要是希望逼國民黨表態，且排除黑金參選修法恐有涉及違憲的問題，現在事先拋出議題討論，至於相關修法方向要怎麼修，各界都可能一起討論。

民進黨 選罷法 九合一選舉

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