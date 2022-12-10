民眾黨首次黨主席選舉…柯文哲沒對手 獨拿3780票連任

民眾黨昨天舉辦創黨以來首次黨主席選舉，僅現任黨主席柯文哲一人登記參選，柯文哲在同額競選下，獨拿3780票，順利連任黨主席。

由柯文哲、民眾黨前立委蔡壁如等人發起、籌建的民眾黨，2019年創立至今僅3年多，創黨當時直接推舉柯文哲擔任黨主席。九合一選舉剛落幕，民眾黨雖選上一席縣市長、十四席議員，但被認為不如預期，雖然歷經檢討及退黨潮，仍不影響柯文哲尋求黨主席連任之路。

民眾黨創立以來，普遍被外界認為是柯文哲的一人政黨，因為歷經幾次選舉後，觀察發現柯文哲個人光環，無法轉移給黨籍或支持的候選人，即便黨內有不同聲浪，仍然難撼動柯文哲在民眾黨的地位，因此，民眾黨主席選舉僅柯文哲同額競選。

民眾黨主席選舉採用線上投票，除選出黨主席外，同時進行黨代表改選，選舉結果出爐，共有4294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9％。柯文哲拿下3780票，順利當選黨主席。

黨員代表選舉應選席次107席，因連江縣及高雄市選舉區皆有1席缺額，應選席次中共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次將於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。其中男性為77席、女性為29席、原住民為3席、身心障礙者3席、新住民因最後無人進入投票階段為0席。