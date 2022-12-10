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蘇貞昌今還原「騙神明」往事 自曝想「拿畫筆」學邱吉爾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
保安宮董事長廖武治（中）所舉辦的「在野．行者—廖武治美術展」今下午於國父紀念館開幕，行政院長蘇貞昌（左）、文化部長李永得出席參與。記者葉冠妤/攝影
保安宮董事長廖武治（中）所舉辦的「在野．行者—廖武治美術展」今下午於國父紀念館開幕，行政院長蘇貞昌（左）、文化部長李永得出席參與。記者葉冠妤/攝影

行政院長蘇貞昌今下午出席總統府國策顧問、台北大龍峒保安宮董事長廖武治的「在野．行者—廖武治美術展」開幕式，蘇在致詞時罕見提及他當年找不到地方宣布參選台北市長，是受廖武治之邀才到保安宮表達意願，因起誓自己不再選第三次，結果從此落人口實，遭政敵攻擊「連神明都敢騙」。

蘇貞昌致詞時表示，他今天來看畫展，不是因為對畫多內行，而是因為他認識廖武治，他當年擔任台北縣長（現為新北市）時會到保安宮發紅包，同時替他的母親祈福，因此而結識廖武治。

蘇接著說，認識廖武治後，他就有了麻煩，除了廖開畫展，他今天作為外行人要來講一點內行話，這是甜蜜負擔，另外一個負擔就很沉重，即是他2010年接受民進黨徵召參選台北市長前，要找一個地方表達意願，但台北市地方不好借，作為好朋友的廖武治說可以到保安宮宣布，於是他選擇到保安宮宣布參選台北市長、不選新北市長，此後，政敵便以此為話題攻擊他，指責他「就是一個敢欺騙神明的人」、「連神明都敢騙」。

蘇貞昌說，在廟埕發表政治演說，意願表達，結果從此變成一個連神明都敢騙的人，所以他覺得有時候也應該學學廖董事長拿起畫筆，像邱吉爾沒工作時，可以學一學，也許心情可以平靜一點。

保安宮 蘇貞昌

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