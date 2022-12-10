感性追思黃義交政治胸懷 宋楚瑜：最後長談是兩岸和平

前立委黃義交墜樓逝世，親民黨主席宋楚瑜今全程出席黃義交的追思禮拜。宋楚瑜致詞時表示，黃義交一生從事政治事務，注重台灣民主價值，具團隊精神又愛土地，自己和黃義交生前最後一次長談，黃義交仍憂國憂民，希望兩岸和平，強調兩岸彼此尊重、人民要當家作主。宋楚瑜也感性在台上說「義交放心，我們使命還沒完」，要大家珍惜黃義交沒完成志業，一起加油。

因黃義交信仰，今在台北懷恩堂舉行追思禮拜，到場致意的政要雲集，包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、監察院副院長李鴻鈞以及國民黨立委傅崐萁、國民黨秘書長黃健庭等人，其中宋楚瑜及王金平都上台致詞緬懷，氣氛肅穆，隆重而簡約。

黃義交在宋楚瑜任省長時曾任省政府新聞處長等要職，後也任立委多屆，是宋楚瑜親近幕僚、被視為宋子弟兵。宋楚瑜表示，黃義交不管是省政府時期或之後，都給自己很大幫忙，他省長結束時，就是黃義交提出「全省走透透」建言，黃義交陪自己上天下海每一縣市，更統整兩千多案省府政策承諾，一項項向人民報告。

宋楚瑜說，這就是黃義交令人懷念的地方，黃義交重視民主價值，認為政府要組成有效團隊，以民所苦把問題解決，發揮團隊精神、而非相互推諉，且黃義交執掌新聞聯繫時都是雙向溝通，不是單方面塗脂抹粉。

宋楚瑜不僅似乎以黃義交感嘆時政，更說黃義交和自己最後一次長談時，仍相當關心局勢，希望兩岸和平，希望彼此尊重，而台灣不會放棄自由民主制度，更會珍惜現有人民要當家作主。

宋楚瑜最後也感性喊話，稱追思黃義交不是只懷念英俊瀟灑小生，而是要記得黃義交的信仰與理念，政府存在是要為人民解決問題「義交放心、我們使命還沒完」，會珍惜黃義交沒完成志業，一起加油。宋楚瑜致詞也獲全場掌聲，場面感人。