蔣萬安找人事不順？黃珊珊：北市很多制度可以用

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市前副市長黃珊珊今天舉辦感恩見面會。記者徐偉真／攝影
台北市前副市長黃珊珊今天舉辦感恩見面會。記者徐偉真／攝影

台北市長當選人蔣萬安最近持續徵詢小內閣人事，台北市前副市長黃珊珊今天說，台北市有很多不錯的制度都可以用，她沒有特別的意見，只希望台北市政不要停滯就好。

黃珊珊今天在內湖禮客辦感恩見面會，會後接受媒體訪問。

蔣萬安最近持續徵詢小內閣人事，媒體詢問黃珊珊是否有建議；黃珊珊說，台北市有很多不錯的制度，包括遴選制、i-Voting都可以用，她沒有什麼意見，只希望台北市政不要停滯就好。

悠遊卡公司今天重訊公告，董事會通過送件申請登錄興櫃，民進黨議員簡舒培質疑台北市長柯文哲根本在設局蔣萬安。黃珊珊說，任何公司上興櫃都是為了擴大更多業務，上興櫃不會是一天決定的，一定有經過董事會相關程序，議員應該知道公司治理有公司治理的程序，不是一個市長可以做決定的。

台北市長 黃珊珊 蔣萬安 柯文哲

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