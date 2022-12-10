國際人權日 賴清德：曾經威權統治 更了解自由人權得來不易

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德在臉書表示，這條人權路，一直都不容易，但我們會繼續走下去，直到迎來威權歷史的烏雲背後，那道從不因風雨而動搖的希望之光。本報資料照片
賴清德在臉書表示，這條人權路，一直都不容易，但我們會繼續走下去，直到迎來威權歷史的烏雲背後，那道從不因風雨而動搖的希望之光。本報資料照片

今天是國際人權日，副總統賴清德在臉書表示，對照台灣曾經歷過的威權統治，更加了解自由與人權的得來不易，因此，我們對現在所擁有的生活方式值得驕傲，也應該更加珍惜。

賴清德說，回顧台灣的人權史，過去在威權統治的體制下，無數人民曾因國家的不法行為，遭遇財產、自由甚至是生命的損失，即便如今我們已走過最晦暗的時代，但當時政治受難者及家屬的創傷及權利，並不會自動癒合或返還，國家有義務及責任，讓歷史被記得、讓不公被平反、讓權利被回復。

他說，因此，在監察院成立了「國家人權委員會」，行政院的「推動轉型正義會報」今年也開始統整各部會的工作，將台灣的轉型正義工作推進到下一個階段。

賴清德說，同時對台灣來說，12月10日不只是國際人權日，對台灣民主化過程有重大影響的「美麗島事件」，也發生在1979年的今天。

賴清德表示，1970年代，因為有不懼威權、戒嚴統治的前輩，前仆後繼的衝破威權禁錮，直到 1979年的美麗島事件引發國內外矚目，台灣才會有後續的解嚴、國會全面改選、總統直選等民主化的改變。

賴清德說，根據國際人權組織「自由之家」2022年的全球自由報告，台灣與冰島、德國並列第17名，網路自由排名則是全球第5，也是亞洲最佳。對照台灣曾經歷過的威權統治，更加了解自由與人權的得來不易，因此，我們對現在所擁有的生活方式值得驕傲，也應該更加珍惜。

賴清德說，這條人權路，一直都不容易，但我們會繼續走下去，直到迎來威權歷史的烏雲背後，那道從不因風雨而動搖的希望之光。

人權 賴清德 美麗島事件

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