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表態？ 趙少康：如果我當總統 役期回歸4個月絕不延長
中廣董事長趙少康在臉書表示，「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長」。
趙少康說，九合一選後，民進黨才宣告兵役延長，年輕人原本對民進黨有高期望，才讓民進黨執政，結果現在要延長兵役，還要上戰場打仗，到底招誰惹誰？
趙少康表示，兩岸的問題，「台海和平」最重要，「避戰」最重要，現在大陸一年的國防預算就是我們的二三十年，連美國AIT處長都說避戰最重要，真的開戰不是真的把青年送上戰場送死嗎？
趙少康說，比起延長兵役，其實政府現在更該做的是「好好訓練、提高待遇、精兵政策」，四個月其實也可以訓練得非常的精實，另外在募兵現在一個月3萬5000元的待遇實在太低，也該提高募兵待遇，錢不夠就不要募那麼多，縮減兵力、走精兵政策，才是正確的作法。
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