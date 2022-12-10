表態？ 趙少康：如果我當總統 役期回歸4個月絕不延長

中廣董事長趙少康在臉書表示，「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長」。

趙少康說，九合一選後，民進黨才宣告兵役延長，年輕人原本對民進黨有高期望，才讓民進黨執政，結果現在要延長兵役，還要上戰場打仗，到底招誰惹誰？

趙少康表示，兩岸的問題，「台海和平」最重要，「避戰」最重要，現在大陸一年的國防預算就是我們的二三十年，連美國AIT處長都說避戰最重要，真的開戰不是真的把青年送上戰場送死嗎？