被蘇貞昌徵詢擔任行政院副院長？ 鄭文燦回2字

九合一選舉民進黨大敗，而桃園市長鄭文燦任期即將結束，下一步規畫引發關注，是否已被行政院長蘇貞昌徵詢擔任行政院副院長，鄭文燦今受訪回應，雙方只討論對選舉看法，至於人事問題未討論，剩下幾天會持續打拚到最後一刻，也祝福準市長張善政能延續他的市政建設，符合市民期待。

外傳蘇貞昌與鄭文燦近期會面，是否有徵詢鄭擔任行政院副院長，鄭文燦今出席前瞻計畫中的台灣客家茶文化館開幕受訪回應「沒有」，他們討論的是整個選舉的看法，也包括在地方、中央的建設如何做到貼心、振興及讓民眾有感，「我想主要討論這些問題，沒有討論人事問題。」

而鄭文燦的下一步規畫，他說，現在希望把8年工作每天認真打拚延續到最後1天，這是他工作的精神，祝福張善政能夠接續他的市政建設，能符合市民的期待。他身為桃園人，愛桃園、挺桃園是他的DNA，這是不會改變的。