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邱莉莉喊話協調議長選舉 游錫堃：立法院長不介入黨務
台南市議會正副議長選舉，民進黨內正國會議員對黨團推舉邱莉莉及林志展參選正副議長有異見，邱莉莉呼籲正國會龍頭、立法院長游錫堃應該出來講話、協調。游錫堃今天上午出席活動受訪表示，不是他不介入，依據立法院組織法，依法院長不能介入黨務，「難道要我違法嗎？」
民進黨台南市議會黨團推舉市議員邱莉莉角逐下屆議長，但具黨內正國會派系色彩6位議員未參與推舉引發議論，邱莉莉昨天喊話游錫堃，希望游錫堃能夠出面協調。
游錫堃今天出席國史館舉辦的「解讀檔案，書寫歷史」2022年學術研討會，會錢媒體詢問有關邱莉莉呼籲他介入協調，游錫堃表示，請邱莉莉看一下立法院組織法，院長不能介入黨務。
立法院組織法第3條明定，立法院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。游錫堃說，現在要求他要介入，是要他違法嗎？至於邱莉莉是否聯繫過他，游錫堃表示，沒有。
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