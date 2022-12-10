邱莉莉喊話協調議長選舉 游錫堃：立法院長不介入黨務

台北市第3選區立委補選的民進黨參選人吳怡農日前提出政見，指2030年桃園機場第3跑道完成後，就應遷建松山機場，原址改建公園成為都市之肺，這也是在地居民的心聲。吳怡農自詡國防專業，但這次抄前輩的政見已了無新意，空頭支票的起手式也戳破他積極營造的國防專業人設。

2022-12-10 21:24