世界人權日 蔡英文：推動轉型正義 能團結社會、鞏固民主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國家人權博物館今舉辦「2022年世界人權日」典禮，向政治受難者致敬。蔡英文總統致時時表示，推動轉型正義的意義，是因為我們相信記得歷史、反省過去，除能避免重蹈覆轍，也能進一步團結社會、鞏固民主。記者葉冠妤／攝影
國家人權博物館今舉辦「2022年世界人權日」典禮，向政治受難者致敬。蔡英文總統致時時表示，推動轉型正義的意義，是因為我們相信記得歷史、反省過去，除能避免重蹈覆轍，也能進一步團結社會、鞏固民主。記者葉冠妤／攝影

今天是世界人權日，國家人權博物館舉辦「2022年世界人權日」典禮，向政治受難者致敬。蔡英文總統致詞時說，台灣在全球供應鏈當中扮演關鍵角色，我們必須確保人權的提升，讓企業跟得上國際趨勢，也強化競爭力。而推動轉型正義的意義，是因為我們相信記得歷史、反省過去，除能避免重蹈覆轍，也能進一步團結社會、鞏固民主。

蔡英文總統表示，促進轉型正義委員會已於今年5月遞交任務總結報告，完成階段性任務，接手的行政院也在9月第一次召開推動轉型正義會報，這也顯示，轉型正義的工作會在促轉會奠定的基礎上，以行政院高度整合督導各部會進行，持續將轉型正義的工作落實在不同領域。

蔡英文總統進一步指出，首先，政府正積極籌設「權利回復基金會」，未來將辦理政治受難者沒收財產的返還，以及賠償兩大業務。透過這筆基金，很多年事已高的政治受難者前輩可以得到更好的照顧；衛福部也接手照顧受難家庭，持續服務據點的運作，推動政治受難者及家屬的創傷療癒等工作。 

此外，蔡總統表示，教育部也在研擬「國家轉型正義教育行動綱領草案」，讓轉型正義的理念向下扎根，同時，透過和文化部、法務部合作將人權價值推展到不同面向的社會教育，讓所有國民都能記取過往經驗，避免侵害人權的錯誤再度發生。 

蔡英文總統表示，國家人權委員會也已經成立滿兩年，國家人權委員會主委陳菊日前首次率團訪問法國，並且和法國簽署「四方協議」，未來，法國將遴選人權技術專家進駐人權會，協助落實性別平權及民主深化等議題。 

她說，台灣在全球供應鏈當中扮演關鍵角色，我們必須確保供應鏈當中人權的提升，讓企業跟得上國際趨勢，也強化競爭力。未來，我們也會繼續朝這個目標來努力。 

對於今天上台分享的政治受難者前輩張常美，蔡英文總統則說，雖然張常美前輩用平靜的語氣娓娓道來，但她相信那段經歷令人難忘、非常辛苦，而在張常美前輩歷經這個痛苦過程後，還能投入人權與照顧受害人，我們要向張常美前輩說謝謝。 

蔡英文總統表示，我們今天享有的民主和自由，是因為過去一代又一代的台灣人犧牲生命和自由，推動了台灣民主化的進程，透過持續挖掘真相，可以不斷提醒我們，勇於面對歷史，並共同省思極權政治帶來的壓迫和不幸。記得歷史、反省過去，能夠讓我們不要重蹈覆轍，也能夠更進一步團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步，這是一個負責任的政府，面對轉型正義工程應達成的任務。

蔡總統說，因此她再次強調，轉型正義的工作會由行政院統合督導各部會，持續進行下去。

國家人權博物館 蔡英文 轉型正義

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