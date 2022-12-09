立委擬提案立法遏止活摘器官暴行 多國議員錄影聲援

民進黨立委許智傑、賴惠員等人擬提案立法，以遏止活摘器官暴行，國際相關組織和議員也錄製影片響應，表達支持。

歐洲議會保加利亞籍議員安德烈•柯伐契夫（Mr Andrey KOVATCHEV）表示，歐洲議會在2022年5月通過決議案，對於中國境內持續發生系統性、不人道且由國家主導的活摘器官，表達深切的憂；他支持推動制定反活摘專法，嚴懲活摘器官暴行。

瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie ALM）說，自己曾和逃離迫害的倖存者談話，也聽過一位醫生作證，從囚犯身上摘取器官時發現囚犯還活著，在活體受害者身上切除心臟和其它器官，是本世紀最嚴重的大規模暴行之一。

艾索菲認為，台灣享有民主法治和自由，能在制止活摘器官暴行的戰役中起重要作用，世界各國應聯手制止。

瑞典國會議員歐柏莉（Mrs Boriana ÅBERG）指出，中國器官移植主要供體來自殺害良心犯，其中大部份是法輪功修煉者，也包括維吾爾族、藏族等其他少數族群和基督徒等；國際社會必須譴責和制止共產黨對人權肆無忌憚的迫害，盼台灣立法制止活摘器官行動順利成功。