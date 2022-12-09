快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

立委擬提案立法遏止活摘器官暴行 多國議員錄影聲援

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立委賴惠員（左二起）、陳椒華、許智傑、陳素月、郭國文等人出席「人權日反活摘器官立法起跑」國際記者會，呼籲不同黨派一同努力「反活摘器官快點列入優先法案，讓法案盡速通過」。記者蘇健忠／攝影
立委賴惠員（左二起）、陳椒華、許智傑、陳素月、郭國文等人出席「人權日反活摘器官立法起跑」國際記者會，呼籲不同黨派一同努力「反活摘器官快點列入優先法案，讓法案盡速通過」。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委許智傑、賴惠員等人擬提案立法，以遏止活摘器官暴行，國際相關組織和議員也錄製影片響應，表達支持。

歐洲議會保加利亞籍議員安德烈•柯伐契夫（Mr Andrey KOVATCHEV）表示，歐洲議會在2022年5月通過決議案，對於中國境內持續發生系統性、不人道且由國家主導的活摘器官，表達深切的憂；他支持推動制定反活摘專法，嚴懲活摘器官暴行。

瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie ALM）說，自己曾和逃離迫害的倖存者談話，也聽過一位醫生作證，從囚犯身上摘取器官時發現囚犯還活著，在活體受害者身上切除心臟和其它器官，是本世紀最嚴重的大規模暴行之一。

艾索菲認為，台灣享有民主法治和自由，能在制止活摘器官暴行的戰役中起重要作用，世界各國應聯手制止。

瑞典國會議員歐柏莉（Mrs Boriana ÅBERG）指出，中國器官移植主要供體來自殺害良心犯，其中大部份是法輪功修煉者，也包括維吾爾族、藏族等其他少數族群和基督徒等；國際社會必須譴責和制止共產黨對人權肆無忌憚的迫害，盼台灣立法制止活摘器官行動順利成功。

器官 人權

延伸閱讀

明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

為應對最大的對手…美眾院共和黨成立中國委員會 加拉格擔任主席

台灣動畫結合科幻武俠 擠進ATF官方提案競賽決選

台灣黑政治圖鑑／討厭被稱「黑道大哥」的通緝犯前立委羅福助

相關新聞

陳檡文案外案 檢風紀案又生新疑點

警大校長陳檡文五年前出入「八八招待所」案，行政調查出爐遭記過申退。行政院長蘇貞昌昨指出，警大校長應為警表率，又要培育警察...

【專家之眼】抗中保台必會捲土重來

地方公職人員選舉順利落幕，除嘉義市長因候選人亡故延期投票外，整個政治盤式初步底定，但距離2024中央公職人員選舉只有十餘...

【總編開箱】論文案危機處理 鄭文燦果斷止血 陳明通害全黨失血

九合一大選結束，民進黨權力大洗牌，沒想到在關鍵時刻，桃園市長鄭文燦的台大國發所論文被判定抄襲，碩士學位遭撤銷。回顧整起事件，鄭文燦與他的指導教授、國安局長陳明通，採用截然不同的危機處理方式，對於接下來政治局勢的影響，也走上了不一樣的路徑。

從九合一看2024 美學者：北京決策不再考量民進黨立場

台灣九合一選舉落幕，美國學界仍持續關注選舉與二○二四總統大選的關聯性。某些觀察家認為民進黨勝算仍大於國民黨，被外界普遍看...

明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

明天就是世界人權日了，立委許智傑、賴惠員、郭國文等人，今與台灣國際器官移植關懷協會舉辦記者會，表示未來將提案立法，建構完...

小三通復航有譜？ 王必勝下周二親赴金門視察防疫量能

金廈小三通自2020年疫情中斷後，至今尚未恢復。中央流行疫情指揮中心今發布通知，指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。