明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

明天就是世界人權日了，立委許智傑、賴惠員、郭國文等人，今與台灣國際器官移植關懷協會舉辦記者會，表示未來將提案立法，建構完善法規，避免活摘器官暴行繼續上演。

主提案人民進黨立委許智傑表示，目前已有多位立委支持此案，未來會和相關主管機關討論，近一步研議出完善草案版本，與世界各國一同響應全球制止活摘器官的反人類暴行。

許智傑認為，在大陸白紙運動的警示下，台灣立法更具指標性，應發揮自身力量制止共產黨暴行。共同提案立委張廖萬堅指出，人權是普世價值，但中國政府卻踐踏人權，國際間應相互合作連結，共同保障人權，加強立法，封殺大陸惡行。

立委郭國文表示，「只要器捐需求存在，活摘器官暴行在中國就不會停止」，他認同打擊及防制活摘器官世界宣言在台灣合法化，將活摘器官這種違反人權公約的行為明文訂出罪名和刑法。

立委賴惠員說，反活摘器官世界宣言能鞏固「以人權為中心的全球共識」的重要性，活摘器官嚴重侵犯生命權與人類尊嚴的最基本原則，應該鼓勵國際合作、交換資訊，形成全球法律防護網來懲治及防制活摘器官暴行。