快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立委賴惠員（左1)、陳椒華（左2)、許智傑（左3)、陳素月（左4)、郭國文（左5)、張廖萬堅（左6)。記者歐陽良盈／攝影
立委賴惠員（左1)、陳椒華（左2)、許智傑（左3)、陳素月（左4)、郭國文（左5)、張廖萬堅（左6)。記者歐陽良盈／攝影

明天就是世界人權日了，立委許智傑賴惠員郭國文等人，今與台灣國際器官移植關懷協會舉辦記者會，表示未來將提案立法，建構完善法規，避免活摘器官暴行繼續上演。

主提案人民進黨立委許智傑表示，目前已有多位立委支持此案，未來會和相關主管機關討論，近一步研議出完善草案版本，與世界各國一同響應全球制止活摘器官的反人類暴行。

許智傑認為，在大陸白紙運動的警示下，台灣立法更具指標性，應發揮自身力量制止共產黨暴行。共同提案立委張廖萬堅指出，人權是普世價值，但中國政府卻踐踏人權，國際間應相互合作連結，共同保障人權，加強立法，封殺大陸惡行。

立委郭國文表示，「只要器捐需求存在，活摘器官暴行在中國就不會停止」，他認同打擊及防制活摘器官世界宣言在台灣合法化，將活摘器官這種違反人權公約的行為明文訂出罪名和刑法。

立委賴惠員說，反活摘器官世界宣言能鞏固「以人權為中心的全球共識」的重要性，活摘器官嚴重侵犯生命權與人類尊嚴的最基本原則，應該鼓勵國際合作、交換資訊，形成全球法律防護網來懲治及防制活摘器官暴行。

立委賴惠員（左二起）、陳椒華、許智傑、陳素月、郭國文等人上午一起出席「人權日反活摘器官立法起跑」國際記者會，呼籲不同黨派一同努力「反活摘器官快點列入優先法案，讓法案盡速通過！」。記者蘇健忠／攝影
立委賴惠員（左二起）、陳椒華、許智傑、陳素月、郭國文等人上午一起出席「人權日反活摘器官立法起跑」國際記者會，呼籲不同黨派一同努力「反活摘器官快點列入優先法案，讓法案盡速通過！」。記者蘇健忠／攝影

器官 人權 許智傑 賴惠員 郭國文 張廖萬堅

延伸閱讀

反活摘器官立法 立委呼籲不同黨派一同加速

綠委研判郭台銘參選2024可能性低 若真出馬對綠不利

賴清德選黨主席黨內有異音 綠委稱民主政治應權力平均

賴清德決定選黨主席 郭國文：帶領黨走出陰霾不二人選

相關新聞

陳檡文案外案 檢風紀案又生新疑點

警大校長陳檡文五年前出入「八八招待所」案，行政調查出爐遭記過申退。行政院長蘇貞昌昨指出，警大校長應為警表率，又要培育警察...

【專家之眼】抗中保台必會捲土重來

地方公職人員選舉順利落幕，除嘉義市長因候選人亡故延期投票外，整個政治盤式初步底定，但距離2024中央公職人員選舉只有十餘...

【總編開箱】論文案危機處理 鄭文燦果斷止血 陳明通害全黨失血

九合一大選結束，民進黨權力大洗牌，沒想到在關鍵時刻，桃園市長鄭文燦的台大國發所論文被判定抄襲，碩士學位遭撤銷。回顧整起事件，鄭文燦與他的指導教授、國安局長陳明通，採用截然不同的危機處理方式，對於接下來政治局勢的影響，也走上了不一樣的路徑。

從九合一看2024 美學者：北京決策不再考量民進黨立場

台灣九合一選舉落幕，美國學界仍持續關注選舉與二○二四總統大選的關聯性。某些觀察家認為民進黨勝算仍大於國民黨，被外界普遍看...

明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

明天就是世界人權日了，立委許智傑、賴惠員、郭國文等人，今與台灣國際器官移植關懷協會舉辦記者會，表示未來將提案立法，建構完...

小三通復航有譜？ 王必勝下周二親赴金門視察防疫量能

金廈小三通自2020年疫情中斷後，至今尚未恢復。中央流行疫情指揮中心今發布通知，指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。