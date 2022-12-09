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小三通復航有譜？ 王必勝下周二親赴金門視察防疫量能
金廈小三通自2020年疫情中斷後，至今尚未恢復。中央流行疫情指揮中心今發布通知，指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來恢復兩岸小三通防疫業務。王必勝表示，近期中國疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，需親赴現場，並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。
小三通恢復有望？下周二也就是12月13日，王必勝將前往金門醫院、金門縣水頭港視察。王必勝表示，小三通是否恢復，目前都還在評估的階段，小三通的路線是從廈門到金門，再轉機到台灣。
王必勝表示，近期中國疫情逐漸升溫，如果未來小三通要恢復，離島防疫量能準備將是關鍵，假設旅客透過小三通來台，抵達金門時出現症狀，確診需居家照護，但金門並沒有住所可以隔離，可能就需要防疫旅館的協助，目前金門的防疫旅館並不多，需要到場了解數量。
距離農曆春節約一個多月，此時視察金門地區，是否代表要恢復小三通？王必勝表示，恢復小三通並非是他能決定，不過現階段確實是在為了恢復小三通而做準備，屆時陸委會會詢問指揮中心意見，才會特別前往金門了解實際可以做的防疫準備。
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