重啟小三通不只考量疫情 觀光協會憂復航時程遙遙無期

金廈小三通2020年起因為疫情喊卡，除了縮減陸客造訪人次，也影響經常往來兩岸的台商。大陸委員會先前透露，春節是較好的復航時機點，據了解，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下周將前往金門視察防疫，但台灣觀光導遊領隊協會指出，近日發函陸委會盼應台商返鄉需求早日復航，陸委會7日回函表示，需評估兩岸互動最新情勢。

台灣觀光導遊領隊協會指出，根據福建等五市台商協會聲明表示，只要陸委會給台灣航管部門下達恢復小三通的通知，兩岸民間機構就可通過協商機制啟動。隨著近期防疫政策逐漸解封，且農曆春節將近，該協會發函陸委會盼早日授權協調會進行復航，但陸委會卻表示，除了防疫考量外，也需評估兩岸互動最新情勢，擔心因兩岸關係影響台商返鄉權益。

根據陸委會回函資料指出，小三通客運復航包括航班安排，航線管理及CIQS港口實際運作配合事項，因涉及運量對等考量及公權力事項，雙方已有既定聯繫機制，由交通部航港局及陸方航管部門負責進行協調，小三通航運業者參與相關航班會議，並取得兩岸航管部門許可，才可實際執行。

陸委會回函表示，恢復小三通客運除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，也需評估兩岸互動最新情勢，目前整體評估仍滾動式調整中，待評估確認後將循既有機制與陸方互動。

據了解，航港局目前還未收到相關消息。