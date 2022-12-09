游盈隆提「2024最強猛獸大會戰」 侯友宜：大家團結可做出好成績

台灣民意基金會董事長游盈隆近日在臉書發文，以用「大金剛」形容新北市長侯友宜，再以「獅子王」稱副總統賴清德，指若侯、賴能參選總統，那「2024就是最強的猛獸怪獸大會戰」。侯友宜今天下午受訪表示，大家只要團結在一起，面對所有的挑戰，好好的為這塊土地，我相信都可以做出一番好成績。

侯友宜今天下午出席「111年度消防暨義消楷模表揚大會」，對於賴清德參選這次民進黨主席補選，之前在選舉期間多次批評新北市政府的成績一年不如一年，侯友宜說，市民朋友給他們很多的寶貴意見，讓新北市政府能夠努力做事，新北市就不斷的成長，至於大家有不一樣的了解，他們都會去傾聽，結合更多的民意，好好的跟民眾站在一起，讓新北市的明天會更好。

對於游盈隆的「大金剛對決獅子王」之說，侯友宜說，他還是最謝謝像今天的消防跟義消，他們都扮演盡人盡力，好好做事的精神，所以其實人跟人之間，大家只要團結在一起，面對所有的挑戰，好好的為這塊土地，他相信都可以做出一番好成績，所以他非常謝謝義消跟消防弟兄。

對於媒體追問2024是否會選總統，侯友宜表示，大家好好努力為這塊土地好好做事。