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城中城大火案 監察院糾正內政部、高雄市政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
去年10月14日，高雄城中城大樓發生火災，一夕奪走46條人命。圖／本報系資料照
去年10月14日，高雄城中城大樓發生火災，一夕奪走46條人命。圖／本報系資料照

高雄市城中城大樓去10月14日遭縱火致重大傷亡，高雄市政府放任該大樓1樓歇業商場違規停放大量機車、未能察見其防火門缺損及防火區劃破壞、未積極輔導成立管委會，且消防安全檢查消極被動、流於形式，內政部亦疏於督導，監察委員施錦芳、王麗珍、葉宜津提案通過糾正高雄市政府及內政部。

3位監委表示，經查該大樓屬供公眾使用建築物，市府負有隨時派員檢查以維護公共安全責任，卻放任歇業商場違規使用停放大量機車釀災，又未能掌握並要求所有權人辦理建築物公安申報，導致未能察見該大樓防火門缺損及防火區劃破壞情形，輕忽建築物公共安全管理，顯有怠失。

3位監委指出，內政部未能督促各地方主管建築機關儘速實施公安申報，也認定有所疏失，且內政部忽略督導建築物使用執照登載用途，及違規使用之事實以及所有權人申報責任，造成停歇業場所無使用人，即無須申報的脫法行為，這部分應迅予檢討並落實公安申報制度，保障民眾公共安全。

3位監委表示，城中城大樓依法，應協調促請地方建築主管機關輔導，成立管理委員會，卻遲未落實，高雄市政府消防局怠於追蹤後續辦理情形，在火災發生前也不曾依法辦理消防安檢申報，消防局卻未曾依消防法對區分所有權人裁罰，確有怠失。

3位監委指出，城中城大樓在2019年12月、2020年12月、2021年5月及10月間至該大樓進行消防安全檢查時，因住戶設置柵門無法進入，僅能以張貼檢查通知單、開立行政指導單，可見消防安全檢查消極被動、流於形式，加上消防人員輕忽該大樓1樓歇業商場違規停放大量機車，造成之公共安全危害風險，也都被認定為疏失項目。

高雄城中城 內政部 火災

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