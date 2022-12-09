快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把台大國發所當「論文生產工廠」？王世堅籲陳明通：知所進退

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅（中）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市議員王世堅（中）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

國民黨立委鄭麗文昨在臉書發文，指國安局陳明通台大國發所當成「論文生產工廠」。對此，台北市議員王世堅下午受訪指出，曾幾何時跑出這些假國師，天阿，希望他們有自知之明，他們自己知道應該怎麼做，來平息這一場紛爭。

鄭麗文爆料，爆料過去20多年來，陳明通指導的170多位學生，除了政治人物還有很多媒體人，同一份數據讓8、9位研究生共用，連研究方法都一樣，題目名稱也相仿。王世堅說，他覺得不應該用政治權利挑戰學術尊嚴，學術尊嚴是國家重要的基石。

王世堅說，陳明通過去是非常優秀的教授，有一定的專業，就不多批評他，相信他自己知道是怎麼一回事，希望陳明通自己知所進退。如果要弄到讓社會或讓學術界定出其他更細的規則，覺得這個實在是該走的人，玷污了學術界。

王世堅表示，本來學術界很清楚的大家都是很誠實的面對自己，面對學術，曾幾何時跑出這些假國師，天阿，希望他們有自知之明，他們自己知道應該怎麼做，來平息這一場紛爭，還給學術一個尊嚴，這才是曾經是學術人、著名教授，應該放過學術，還給學術應有的尊嚴。

陳明通 王世堅 鄭麗文 台大 國安局

延伸閱讀

再嗆蘇貞昌「賴著不走」應下台 王世堅：順便帶走那根撞球桿

喊話王世堅 王鴻薇：我去監督國師、你當「蔣」師

指陳明通把台大國發所當「論文生產工廠」 鄭麗文籲下台

陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

相關新聞

陳檡文案外案 檢風紀案又生新疑點

警大校長陳檡文五年前出入「八八招待所」案，行政調查出爐遭記過申退。行政院長蘇貞昌昨指出，警大校長應為警表率，又要培育警察...

【總編開箱】論文案危機處理 鄭文燦果斷止血 陳明通害全黨失血

九合一大選結束，民進黨權力大洗牌，沒想到在關鍵時刻，桃園市長鄭文燦的台大國發所論文被判定抄襲，碩士學位遭撤銷。回顧整起事件，鄭文燦與他的指導教授、國安局長陳明通，採用截然不同的危機處理方式，對於接下來政治局勢的影響，也走上了不一樣的路徑。

從九合一看2024 美學者：北京決策不再考量民進黨立場

台灣九合一選舉落幕，美國學界仍持續關注選舉與二○二四總統大選的關聯性。某些觀察家認為民進黨勝算仍大於國民黨，被外界普遍看...

明天是世界人權日 立委呼籲立法遏止活摘器官暴行

明天就是世界人權日了，立委許智傑、賴惠員、郭國文等人，今與台灣國際器官移植關懷協會舉辦記者會，表示未來將提案立法，建構完...

小三通復航有譜？ 王必勝下周二親赴金門視察防疫量能

金廈小三通自2020年疫情中斷後，至今尚未恢復。中央流行疫情指揮中心今發布通知，指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來...

監察院糾舉城中城案 高市府對調查結果表示尊重

高雄市城中城大樓去年10月14日大火造成46死41傷，監察院今天對內政部及雄市政府提出糾舉，高市府放任大樓歇業商場違規停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。