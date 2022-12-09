把台大國發所當「論文生產工廠」？王世堅籲陳明通：知所進退

國民黨立委鄭麗文昨在臉書發文，指國安局長陳明通把台大國發所當成「論文生產工廠」。對此，台北市議員王世堅下午受訪指出，曾幾何時跑出這些假國師，天阿，希望他們有自知之明，他們自己知道應該怎麼做，來平息這一場紛爭。

鄭麗文爆料，爆料過去20多年來，陳明通指導的170多位學生，除了政治人物還有很多媒體人，同一份數據讓8、9位研究生共用，連研究方法都一樣，題目名稱也相仿。王世堅說，他覺得不應該用政治權利挑戰學術尊嚴，學術尊嚴是國家重要的基石。

王世堅說，陳明通過去是非常優秀的教授，有一定的專業，就不多批評他，相信他自己知道是怎麼一回事，希望陳明通自己知所進退。如果要弄到讓社會或讓學術界定出其他更細的規則，覺得這個實在是該走的人，玷污了學術界。

王世堅表示，本來學術界很清楚的大家都是很誠實的面對自己，面對學術，曾幾何時跑出這些假國師，天阿，希望他們有自知之明，他們自己知道應該怎麼做，來平息這一場紛爭，還給學術一個尊嚴，這才是曾經是學術人、著名教授，應該放過學術，還給學術應有的尊嚴。