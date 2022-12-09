未列管涉貪公務員 監察院糾正雲林縣政府

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳今天表示，雲林縣政府公務員張同輝、陳俊秀在民國106年至109年間多次收賄，但陳俊秀過去就曾涉貪定讞，縣府卻未將其列管為風險人員，加上還有其他違失，監院昨天通過糾正縣府。

三位監委表示，雲林縣政府地政處重劃科技佐張同輝、技士陳俊秀106年至109年間辦理多起雲林縣農地重劃區農水路相關工程採購案，多次收受工程承攬廠商飲宴應酬及金錢賄賂，在今年遭雲林地院判決有罪。

三位監委指出，立案調查此案後，已將張同輝、陳俊秀移送懲戒法院，張同輝遭撤職並停止任用1年，陳俊秀則撤職並停止任用2年；但雲林縣政府在此案有多項違失，在昨天提案糾正雲林縣政府，並請縣府議處違失人員。

三位監委表示，縣府的差勤管理及主管監督不周、未落實公務員廉政倫理規範和採購人員倫理準則等規定、消極處理屬員違失行為，使得張同輝、陳俊秀毫無忌憚收受賄賂。

三位監委指出，陳俊秀過去就曾因為辦理採購案涉嫌貪瀆不法，97年遭判有罪定讞，縣府雖依法免職，但陳俊秀102年4月經再任用程序回任市府職務後，縣府卻無任何加強考核或輔導措施，政風處也未規定將其提列為機關廉政風險人員，縣府顯有怠失。

調查報告表示，縣府地政處及其他有關單位人員在109年期間參加謝厝寮工程承攬廠商舉辦的花蓮農地重劃區「觀摩教育訓練」活動，行程卻與回饋內容不符，實際回饋事項非有利於機關，並有違反採購人員倫理準則、公務員廉政倫理規範之虞，核有違失。

調查報告指出，上述同場活動甚至發生廠商提供6瓶麥卡倫洋酒招待，餐後並有縣府員工接受廠商含有女陪侍的飲宴應酬招待，違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範，嚴重敗壞機關聲譽，應儘速追究相關違失人員責任。