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僑胞營救柬埔寨受害國人 立委批卻讓他們參與國慶時淋雨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

柬埔寨詐騙案許多國人受騙，外交部使不上力，是海外僑胞熱心協助救人，但返台參加國慶僑胞，卻在戶外淋雨欣賞國慶晚會表演。立委馬文君批評，僑委會對於僑務工作應更細膩完善，讓僑胞感受國家的重視，才能更加配合政府，讓僑胞成為國力的延伸，幫助台灣和國人拓展國際關係。

馬文君說，僑委會明年編列17億2258萬元，較今年預算數增加3億5330萬元，預算規模相較各部會雖少，但是增加幅度四分之一。

僑委會為國家僑政專責機關，服務海外205萬台僑及傳統僑社，政府應以有限資源保護僑民權益，獲得最適宜配置，讓僑胞加強與台灣的連結，今年疫情蔓延，仍有1800多名僑胞堅持返台，慶祝雙十國慶，可見僑胞對中華民國的支持。

僑委會身為主辦方在國慶晚會統籌時，卻忽略事前規畫雨天備案，晚會當天氣候惡劣，僑胞在凜冽寒風和滂沱大雨中，坐在戶外場地欣賞國慶表演，雖然穿輕便雨衣，鞋子、褲管和衣物都淋濕，僑委會作法可以更細膩一點。

今年國人受騙到柬埔寨求助無門，就連外交部都使不上力，沒辦法救人時，是海外僑民全力協助營救。「僑胞是國力的延伸」，我們要讓僑胞感受到國家的溫暖與重視，才能凝聚僑胞對台灣的向心力。

僑委會 國慶 馬文君

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