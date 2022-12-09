綠委研判郭台銘參選2024可能性低 若真出馬對綠不利

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，牽動國內政局變化，民進黨立委許智傑今談國民黨2024總統大選可能推派的候選人，認為2024民進黨沒有樂觀的本錢，也不期待鐘擺效應。

許智傑說，國民黨主席朱立倫過去雖被嘲諷是「邊緣倫」，但這次九合一選舉大勝，握有黨機器，若掌握提名機制，很可能量身打造制度，由朱自己出馬角逐。

許智傑表示，鴻海集團創辦人郭台銘上屆總統初選失利後就淡出政壇，子弟兵高虹安競選新竹市長也未露面輔選，研判郭參選2024總統可能性低；但若真的出馬角逐，可能吸引中間和年輕選票，對民進黨不利。

許智傑認為，新北市長侯友宜累積的支持度高，狂吸本土派選票，但國民黨很難提名非外省籍總統候選人，深藍也對侯不信任，加上從核四公投、跟韓國瑜切割等事件，都可能是侯的罩門。