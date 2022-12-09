立院三讀通過 適度鬆綁專技人員轉任公務人員限制

立法院會今天三讀通過專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正案，鬆綁專門職業及技術人員得轉任公務員限制，讓專技人員轉任制度成為政府常態性取材管道。此外，本次修法增訂各機關得置公職律師、公職建築師及各類公職專技人員職務的法源依據，以吸引民間專業人才進入公部門。

專門職業及技術人員轉任公務人員條例自民國82年8月4日公布施行後，曾歷經3次修正，最近1次於97年1月16日修正施行。為解決政府機關對於長期錄取不足額考試類科需用專門職業及技術人才的迫切性，在兼顧考試用人及彈性用人政策下，考試院會於110年11月25日通過專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案，函請立法院審議。

此次修法重點，針對各機關晉用專技人員的職缺及名額應依公務人員考試辦理及錄取情形核算，並得審酌機關業務需要增核名額，以兼顧考試用人及業務需要。

為維持專技轉任制度有關人員晉用的公平性，三讀條文增訂，各機關進用專技人員，應由用人機關組成遴選委員會，成員由用人機關代表及機關外學者專家組成，其中學者專家人數不得少於1/2，審查標準以專技人員的執業經歷及實績，辦理公開遴選相關事宜。

另外，工程機關（單位）、公立醫院常面臨訴訟案件，以及建築工程類科長期考試錄取不足額，且人員流失嚴重等情形，增訂政府機關設置公職律師、公職建築師及各類公職專技人員職務的法源依據，吸引民間律師及建築師等專業人才進入公部門服務。