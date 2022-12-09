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國民黨誰選2024將內戰？柯志恩：有2020前車之鑑 相信國民黨不會亂

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
柯志恩今天至美濃舉辦感恩茶會，會前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影
柯志恩今天至美濃舉辦感恩茶會，會前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影

副總統賴清德昨在臉書宣布將角逐民進黨主席，下周會擇期登記。賴清德參選2024呼聲高，選黨主席也被視為參選總統的起手式。國民黨智庫執行長柯志恩今說，蔡英文總統應該會提早跛腳，「這是民進黨的家務事」，很顯然的民進黨已經開啟了2024總統大選的起手式，國民黨應該審慎應對。

有媒體指出，民進黨2024總統人選幾乎底定，而國民黨還有內部隱憂，到底是黨主席朱立倫親自出征，還是目前民調極高的新北市長侯友宜，勢必還有激烈內戰，這將是國民黨內部隱憂。

柯志恩今至美濃舉辦感恩茶會時受訪回應，這次國民黨在九合一大選從南到北都展現團結，黨內也會有總統人選的初選機制，「我覺得有了2020的前車之鑑，相信黨內的總統人選初選會有非常透明、公平的機制。」柯志恩認為，國民黨不會亂，只是目前人選未定，透過大家可接受的初選機制，相信國民黨在總統大選一局會很快上軌道。

針對賴清德要選黨魁、鄭文燦接行政院副院長呼聲高。柯志恩說，賴清德要參選黨魁是劍指2024總統大選，他不想再發生過去自己在初選過程含冤、落敗的慘劇。「但這也揭示蔡總統應該是會提前跛腳」，目前民進黨各地方派系站起來紛紛力挺賴，就會知道這已是定於一尊，未來在府會之間該如何做權力上的平衡，自己是以全民利益的角度去看。

柯也批，如果鄭文燦後續真的接行政院副院長，「這也只是民進黨一貫的作風，選戰失敗就會高升。」鄭文燦本身還有論文誠信問題，「這時候那麼快讓他升到副閣揆角色，顯然執政黨用人不以誠信為低標，而是以自身權利來選擇，這就是民進黨用人的方式。」

柯志恩今天至美濃舉辦感恩茶會，會前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影
柯志恩今天至美濃舉辦感恩茶會，會前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影

民進黨 國民黨 柯志恩

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