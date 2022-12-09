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2300萬戶政資料外洩上網兜售 立委要求行政院積極作為

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立院時代力量立委王婉諭（右）、邱顯智（左）今舉行記者會，指國外網站兜售台灣戶籍資料超過2300萬筆，幾乎是全體國人資料，要求行政院展開積極作為。 圖/時代力量提供
立院時代力量立委王婉諭（右）、邱顯智（左）今舉行記者會，指國外網站兜售台灣戶籍資料超過2300萬筆，幾乎是全體國人資料，要求行政院展開積極作為。 圖/時代力量提供

時代力量立委王婉諭邱顯智今舉行記者會，指國外網站兜售台灣戶籍資料超過2300萬筆，幾乎是全體國人資料，但行政院至今未有積極作為，要求盡速展開調查。

王婉諭指出，這批2300萬筆戶籍資料相當完整，包括姓名、身份證字號、戶號、生日、婚姻狀態、親屬關係、出生地、兵役狀況等「全都露」，質疑除了政府部門外，恐怕沒有民間單位有能力掌握這麼鉅細靡遺的個資

王婉諭說，匿名人士提供包括副總統賴清德、國安局長陳明通、國安會秘書長顧立雄、內政部前部長徐國勇、數位部長唐鳳等政府高層戶籍資訊，也提供幾位委員和家屬資料，經檢視和比對後發現都是正確的，令人感到人心惶惶。

王婉諭表示，事件發生後內政部和數位部等單位都只回應「格式與戶政系統差異大」、「資料均存在內網並未洩漏」、「是舊資料拼湊而成」等說法，否認外洩兜售的資料是從戶政系統流出，但至今未向國人說明究竟是哪個環節洩漏了資料。

邱顯智指出，販售這批戶籍資料的國外網站尚有台灣2811萬筆勞保資料、168萬筆證券交易資料，面對類似個資洩漏事件，政府應依個人資料保護法第12條規定，查明後以適當方式通知外洩資料中的每位國人，這是個資法最基本的規定。

邱顯智說，事件爆發後政府用似是而非的說法轉移焦點、推卸責任，推託資料不是從政府部門洩漏出去的，但一個月過去了，卻未說明是哪個單位或環節洩漏個資。

邱顯智表示，根據銓敘部統計，2021年全國公務人員只有不到百分之一，約3500人屬於資通安全專業，因為資通安全人力長期短缺，導致政府部門資安防護大量仰賴委外辦理，外洩風險多且高，如何補足人力、強化公務員風險意識，行政院責無旁貸也刻不容緩。

立院時代力量立委王婉諭（右）、邱顯智（左）今舉行記者會，指國外網站兜售台灣戶籍資料超過2300萬筆，幾乎是全體國人資料，要求行政院展開積極作為。 圖/時代力量提供
立院時代力量立委王婉諭（右）、邱顯智（左）今舉行記者會，指國外網站兜售台灣戶籍資料超過2300萬筆，幾乎是全體國人資料，要求行政院展開積極作為。 圖/時代力量提供
2300萬戶政資料外洩上網兜售，時力立委王婉諭要求行政院積極作為。 圖/時代力量提供
2300萬戶政資料外洩上網兜售，時力立委王婉諭要求行政院積極作為。 圖/時代力量提供
2300萬戶政資料外洩上網兜售，時力立委邱顯智要求行政院積極作為。 圖/時代力量提供
2300萬戶政資料外洩上網兜售，時力立委邱顯智要求行政院積極作為。 圖/時代力量提供

邱顯智 王婉諭 個資

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